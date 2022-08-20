Không chỉ đá bóng giỏi, Công Phượng hay Lê Công Vinh và Xuân Trường còn là những ông bố cực kỳ tinh tế như thế này đây

Điều này càng khiến cho các cầu thủ trở nên không cảm thấy thoải mái và ảnh hưởng một phần đến màn trình diễn trên sân cỏ. Có lẽ vì quá hiểu rõ điều này nên những ông bố ngôi sao như Công Phượng, Lê Công Vinh hay Xuân Trường luôn cố gắng giữ cho con cái của mình tránh xa khỏi sự dòm ngó của cánh báo chí như là một cách để bảo vệ con cũng như giúp con có được cuộc sống phát triển như bao bạn trẻ khác.

Trong cuộc sống của những người nổi tiếng việc bị người khác dòm ngó luôn là điều hiện hữu diễn ra hàng ngày đối với họ. Đặc biệt là những ngôi sao bóng đá như Cộng Phượng hay Lê Công Vinh,...điều này càng trở nên phổ biến hơn khi bất kể là tin tức nhỏ nhất liên quan đến các cầu thủ này đều sẽ được mang lên báo chí ngay lập tức.

Lý giải về việc giấu mặt con gái, Thủy Tiên cho biết: "Tôi làm showbiz cũng khá lâu và cũng có dịp tiếp xúc với một số bé nổi tiếng sớm. Tôi cảm nhận là hơi quá sớm để các bé phải chịu áp lực. Vợ chồng tôi nhất trí rằng cứ để cho nó phát triển bình thường.

Công Vinh và bà xã Thủy Tiên chào đón con gái đầu lòng - bé Bánh Gạo (tên thật là Lê Trần Diễm Quỳnh) vào ngày 2/1/2013. Trong suốt khoảng thời gian 9 năm vừa qua, danh thủ một thời của bóng đá Việt Nam chưa từng để lộ hình ảnh con trên MXH, thậm chí những bức ảnh khán giả được nhìn thấy rõ nhất về bé Bánh Gạo thường chỉ là từ đằng sau lưng và luôn bị che mặt đi.

Nếu vào lớp ai cũng chú ý rồi lớn lên tính cách sẽ có nhiều vấn đề không kiểm soát được. Từ bé đã trở thành ngôi sao và phải giữ kẽ thì còn gì là tuổi thơ của con nữa".

Có thể thấy, cả Công Vinh lẫn Thủy Tiên đều muốn cho cô công chúa bé nhỏ của mình có được sự phát triển ổn định nhất như bao đứa trẻ khác, nơi mà ở đó không bị làm phiền bởi sự chú ý từ những người xung quanh.

Công Phượng - Viên Minh

Công Phượng và Viên Minh - Ảnh: Internet

Sau thời gian hẹn hò và đám cưới, Công Phượng và Viên Minh ít khi lộ diện trước công chúng. Ngày 18/8/2021, Công Phượng "khoe" lên chức bố, chính thức gia nhập hội "những ông bố mỉm sữa".

Nam cầu thủ chia sẻ: "Vì những điều tốt đẹp nhất, ba muốn dành cho con. Phượng lên chức rồi cả nhà ơi!".

Vào giữa tháng 4 năm 2022, khi CLB HAGL di chuyển vào TP.HCM để tham dự AFC Champions League 2022, cậu nhóc Mito - con của Công Phượng cũng xuất hiện cùng bố mẹ. Tuy nhiên, hành động che mặt con của siêu sao CLB HAGL tại thời điểm đó thực sự gây sốt trên MXH, nhiều người đánh giá anh chàng dù mới là bố những quả là người bố biết nghĩ cho con cái bởi Phượng biết truyền thông nguy hiểm như thế nào và việc để lộ mặt con có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu bé sau này.

Công Phượng lấy tay che mặt con trước cánh truyền thông - Ảnh: Báo VTC News

Lần hiếm hoi người hâm mộ được thấy mặt con trai Công Phượng vào tháng 4 vừa qua, trong một buổi hát karaoke của nhóm cầu thủ HAGL. Trung vệ Hữu Tuấn quay video các đồng đội hát hò, vô tình để lộ hình ảnh Công Phượng ngồi ôm con trai cùng vợ hưởng ứng màn biểu diễn.

Vợ chồng Công Phượng hiện chung sống ở Pleiku. Viên Minh tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Quản trị Kinh doanh của đại học RMIT, từng đi du học Bỉ. Cuộc sống của cả 2 hiện tại vô cùng hạnh phúc và ấm cúng.

Lương Xuân Trường - Nhuệ Giang

Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang - Ảnh: Internet

Cách đây chưa lâu, Lương Xuân Trường gây chú ý khi lần đầu công khai đăng ảnh con trên mạng xã hội. Khoảnh khắc ghi lại nam cầu thủ ân cần bế con vào lòng.

Đáng chú ý, dù thoải mái cho con lên sóng nhưng Xuân Trường vẫn quyết giấu mặt công chúa khiến dân tình tò mò. Dẫu không để lộ diện mạo công chúa song nhìn từ sau lưng có thể thấy, cô bé trông cứng cáp, bụ bẫm, đặc biệt sở hữu mái tóc khá dày và rất đen.

Ngôi sao thuộc biên chế CLB HAGL dành rất nhiều thời gian bên con - Ảnh: Báo VTC News

Khoảng cuối tháng 6, Ngô Mai Nhuệ Giang - bà xã Lương Xuân Trương gây chú ý khi lần đầu tiên công khai đã sinh con thông qua hình ảnh ngồi chăm em bé, đính kèm caption: "Mẹ yêu con". Không lâu sau đó là hình ảnh Xuân Trường tất bật phụ vợ thay tã bỉm, bồng bế con xuất hiện.

Tháng 4/2021, Xuân Trường làm đám hỏi với bạn gái lâu năm Ngô Mai Nhuệ Giang. Ngày vui của cặp đôi được bảo mật một cách tối đa. Chỉ khi ngày vui qua đi, gia đình, người thân và bạn bè mới hé lộ ảnh nét căng về lễ ăn hỏi của họ.

Xuân Trường và bà xã có gần 6 năm bên nhau trước khi quyết định về chung một nhà. Họ cùng nhau trải qua không ít sóng gió, từng bị đồn chia tay và sau đó chọn yêu trong âm thầm.