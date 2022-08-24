NSƯT Đăng Dương chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân: 'Tôi thay đổi rất nhiều kể từ khi yêu và lấy bà xã'

Ca sĩ Đăng Dương chia sẻ: "Tròn 20 năm bên nhau, tôi chỉ biết cảm ơn bà xã rất nhiều bởi cô ấy đã hi sinh đam mê của mình, làm hậu phương vững chắc để tôi có thể thỏa sức niềm đam mê của mình".

NSƯT Đăng Dương là cái tên quá quen thuộc với dòng nhạc thính phòng, nhạc Đỏ. Cùng với Trọng Tấn, Việt Hoàn, anh nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những người nổi tiếng và đạt thành công nhiều nhất với dòng nhạc hàn lâm rất kén người nghe. NSƯT Đăng Dương - Ảnh: Báo VietNamNet Đi theo dòng nhạc thính phòng đã hơn 20 năm, để có được chỗ đứng như hiện tại, NSƯT Đăng Dương đã phải tự trau dồi, thay đổi bản thân mình để giúp khán giả có được buổi thưởng thức tốt nhất nhưng điều khiến nam ca sĩ được yêu thích nhất chính là việc dù có đổi mới ra sao Đăng Dương luôn giữ được phong cách quen thuộc của mình.

Để đạt được điều này giọng ca sinh năm 1974 cho biết bà xã là người có công sức lớn nhất góp phần giúp sự nghiệp âm nhạc của mình ngày càng đi lên. Cụ thể, Đăng Dương cho biết: ''Vợ tôi luôn hiểu được âm nhạc là một phần máu thịt của tôi nên cô ấy luôn ủng hộ hết mình. Hiện tại, tôi nghe và luyện ở nhà trước khi tập cùng dàn nhạc. Cô ấy luôn bên cạnh chăm sóc tỉ mỉ để tôi có sức khỏe tốt, giọng hát tốt. Ngoài ra, là một người hiểu rõ giọng hát của chồng nên cô ấy cũng nghe và góp ý cho tôi những điều cần thiết''. Chứng kiến những gì bà xã làm cho NSƯT Đăng Dương nhiều người không khỏi tỏ ra ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp của cặp đôi và mong mỏi nam ca sĩ chia sẻ bí quyết có được mối quan hệ đẹp như vậy sau một khoảng thời gian dài. Mới đây để chiều lòng fan, chia sẻ trên báo VietNamNet giọng ca 48 tuổi cho biết:

''Thực ra, tôi nghĩ một cuộc hôn nhân được bền vững và hạnh phúc thì phải có sự tin tưởng, thấu hiểu giữa hai vợ chồng. Bà xã tôi cũng làm nghệ thuật nên hiểu những khó khăn, nhạy cảm khi làm nghề. Đó là một trong những chìa khóa quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vợ tôi đã hy sinh đam mê ca hát lui về hậu phương để trở thành một người phụ nữ tuyệt vời của gia đình. Nếu cả hai cùng làm nghệ thuật có lẽ gia đình tôi khó chu toàn được khi lo cho các con. Vợ tôi là người hiểu được điều đó nên cô ấy quyết định nghỉ hẳn ca hát với tâm thế thoải mái, không ép buộc. Những năm qua, vợ là người đồng hành với tôi trên mọi ‘chiến trường’, đi gần hay đi xa tôi đều có cô ấy lo cho rất chu đáo. Đó là điều quý giá nhất với tôi.'' NSƯT Đăng Dương và bà xã - Ảnh: Báo VietNamNet Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng việc một người đàn ông nghe lời vợ quá nhiều đôi khi khiến cho vị thế của người chồng trong gia đình ít đi sự ảnh hưởng nhất định và khó có được thành công. Trả lời cho điều này, nam ca sĩ cho rằng điều này không hề ảnh hưởng gì hết: ''Nghe lời vợ là tốt chứ sao! (cười). Tôi thay đổi rất nhiều kể từ khi yêu và lấy bà xã, từ cách sống, cách nói chuyện, ăn mặc thậm chí cả cách hát. Bà xã là người luôn góp ý cho tôi những điều cực kỳ quan trọng bởi cô ấy là một khán giả khó tính. Thành công của tôi hiện tại có được cũng nhờ vợ rất nhiều. Giọng ca sinh năm 1974 luôn rất biết ơn vì đã gặp bà xã - Ảnh: Báo VietNamNet Tròn 20 năm bên nhau, tôi chỉ biết cảm ơn bà xã rất nhiều bởi cô ấy đã hi sinh đam mê của mình, làm hậu phương vững chắc để tôi có thể chuyên tâm với đam mê''.

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