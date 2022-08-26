Theo đó, Ngọc Tiền lái siêu xe tiền tỷ đi khảo sát công trường nhưng vì để quên chìa khóa, “hết cách” bà xã nam diễn viên đành cho xe đâm thẳng vào cửa để dừng lại. Sau pha hành động bất đắc dĩ này, Ngọc Tiền cảm thấy có lỗi và vuốt chồng điển trai của mình rằng: “Mình ơi! chỉ bớt mướt nước sơn thôi chứ chưa trầy nổi”.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã nam diễn viên Quý Bình gây chú ý khi đăng tải clip ghi lại cảnh lái siêu xe đâm vào cửa tôn gây chú ý.

Ngay dưới bài đăng, nam diễn viên 8X có bình luận hài hước: “Ai quay được cú này hay vậy ta!”. Bà xã nam diễn viên liền đáp lại: “Còn ai nữa mình ơi, Kathy kathy”. Cặp đôi cho thấy mối quan hệ vợ chồng ngọt ngào, gần gũi. Có thể thấy, dù là một nữ tướng thành công trên thương trường, nhưng khi làm vợ, làm mẹ cô rất bình dị, nhẹ nhàng.

“Dễ thương quá! ‘Mình ơi’ chỉ đọc qua mà cảm nhận rất ngọt ngào”, “Ngọt ngào quá chị ơi”, “3 phần bất lực 7 phần nuông chiều là đây chứ đâu”,… bình luận dưới bài đăng.

Quý Bình và vợ nói về sự cố, qua đó để lộ mối quan hệ ngọt ngào. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, đây là chiếc siêu xe Porsche 718 Cayman yêu thích của nữ doanh nhân. Cô thường tự lái nó khi đi làm. Tại Việt Nam, dòng xe Porsche 718 Cayman chính hãng hiện đang có giá 3,6 tỷ đồng và phiên bản thể thao hơn 718 Cayman S có giá 4,6 tỷ đồng.

Bà xã Quý Bình tên Ngọc Tiền, là một doanh nhân, CEO của một công ty bất động sản có tiếng tại TP. HCM. Cô còn được mệnh danh là “bà trùm bất động sản” tại Phú Quốc, với việc nắm trong tay hàng loạt dự án “vàng” ở nơi này cũng như sở hữu khối tài sản khổng lồ. Bên cạnh đó, người đẹp 7X còn là cổ đông lớn của hàng loạt các công ty khác nhau, từ đầu tư tài chính cho đến giải trí.

Nam diễn viên "Cá rô, anh yêu em" và vợ doanh nhân kết hôn vào tháng 12/2020. Ảnh: Internet

Quý Bình công khai yêu doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền từ 2018. Cặp đôi tổ chức đám cưới giữa tháng 12/2020. Cuộc hôn của Quý Bình nhận về nhiều ý kiến trái chiều, ngoài những lời chúc phúc thì một bộ phận dân mạng đưa ra những bình luận khiếm nhã. Không ít cư dân mạng cho rằng nam diễn viên yêu và cưới Ngọc Tiền vì tiền.

Bỏ qua những đàm tiếu không hay, Quý Bình và bà xã doanh nhân vẫn sống hạnh phúc. Hôn nhân của họ trở nên ngọt ngào hơn khi đón con chung đầu lòng vào hồi tháng 3 vừa qua.

Lần đầu làm bố, Quý Bình tự tay mua sắm quần áo, tã, nôi cho con. Anh trông đợi từng ngày, nhiều lúc tưởng tượng mình bế con ra sao. Anh cũng không dám nhận show đi tỉnh hay dự án mới, để dành thời gian bên vợ con. Khoảnh khắc đón sinh linh bé bỏng từ tay bác sĩ, anh thấy như mình đang mơ.

Những tháng qua, Quý Bình làm quen cuộc sống "ông bố bỉm sữa". Cứ xong công việc, anh chạy về nhà ngay. "Không điều gì quan trọng với tôi lúc này ngoài hai mẹ con. Tôi ru con ngủ, tự giặt quần áo của con bằng tay chứ không nhờ đến người giúp việc. Cảm giác khi làm những việc ấy thật thiêng liêng. Tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc của tất cả ông bố", anh nói.