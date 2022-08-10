Tái xuất hậu sinh nở, bà xã Quý Bình 'dằn mặt' ai đó cực gắt, chồng trẻ liền nói 1 câu khiến dân tình không ngớt lời khen!

Hậu trường 10/08/2022 09:11

Một chi tiết nhỏ đủ chứng minh lý do Quý Bình được khán giả ưu ái gọi là 'ông chồng quốc dân'?

Sau gần 2 năm về chung một nhà với bà xã doanh nhân Ngọc Tiền, cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng Quý Bình vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Từ khi kết hôn, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc, hạnh phúc lãng mạn lên trang cá nhân. Tháng 3 vừa qua, Quý Bình và vợ đã cùng chào đón quả ngọt của tình yêu là một bé trai kháu khỉnh. 

Mới đây, sau vài tháng sinh nở, bà xã Quý Bình đã dần lộ diện trở lại trên trang cá nhân. Đáng nói, ngoài hình ảnh xuất hiện cực ngầu thì Ngọc Tiền còn kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý dằn mặt ai đó: "Chị bình thường chứ không tầm thường. Đừng có đùa". 

Tái xuất hậu sinh nở, bà xã Quý Bình 'dằn mặt' ai đó cực gắt, chồng trẻ liền nói 1 câu khiến dân tình không ngớt lời khen! - Ảnh 1
Bà xã Quý Bình dằn mặt ai đó cực gắt trê trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái ngay khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ công chúng. Phía dưới bài viết, doanh nhân Ngọc Tiền còn bức xúc nhấn mạnh: "Đất đai trùng trùng điệp điệp hà cớ gì em quẹo quẹo nhầm đất của các chị". 

Thấy vợ bực tức, Quý Bình cũng đứng ngồi không yên, lập tức để lại bình luận gây chú ý: "Ai dám đùa với bà xã anh vậy? Cho anh số điện thoại đi". Có thể thấy, chỉ qua một câu nói nhỏ đã thể hiện nam diễn viên rất quan tâm đến cảm xúc của vợ. Dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao, Quý Bình đã bênh vực vợ tránh những điều tiêu cực.

Tái xuất hậu sinh nở, bà xã Quý Bình 'dằn mặt' ai đó cực gắt, chồng trẻ liền nói 1 câu khiến dân tình không ngớt lời khen! - Ảnh 2
Quý Bình nói 1 câu khiến dân tình không ngớt lời khen - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, năm 2020, khi cặp đôi thông báo kết hôn đã không nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Tuy nhiên, vượt mọi rào cản, cho đến hiện tại cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên được nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Nam diễn viên còn được một số khán giả ưu ái gọi là "ông chồng quốc dân". Nói về Quý Bình, Ngọc Tiền cũng từng tiết lộ, ông xã luôn tâm lý và tinh tế để vợ không bị sốc khi đối mặt với dư luận.

Tái xuất hậu sinh nở, bà xã Quý Bình 'dằn mặt' ai đó cực gắt, chồng trẻ liền nói 1 câu khiến dân tình không ngớt lời khen! - Ảnh 3
Tái xuất hậu sinh nở, bà xã Quý Bình 'dằn mặt' ai đó cực gắt, chồng trẻ liền nói 1 câu khiến dân tình không ngớt lời khen! - Ảnh 4
Sau gần 2 năm kết hôn, cặp đôi hạnh phúc đón quý tử chào đời vào tháng 3 vừa qua - Ảnh: FBNV

Về phần Ngọc Tiền, Quý Bình cũng từng tâm sự: "Bà xã là người phụ nữ mạnh mẽ hiếm có. Tình cảm yêu thương dành cho gia đình tôi và gia đình của Tiền cũng rất hiếm. Bên ngoài cô ấy có là ai, làm gì đi chăng nữa nhưng khi về nhà, cô ấy có thể sẵn sàng thay đồ bộ, ra vườn hái rau, làm cá, nấu ăn... đó là điều mình sẽ khó bắt gặp ở những cô gái hiện đại bây giờ chứ nói gì một người thành đạt. Điều tôi yêu nhất là khi cô ấy về với gia đình tôi, cô ấy như là con ruột vậy, khoảng cách không còn nữa. Tôi thấy điều đó làm cho mình an tâm. Đó là sự lựa chọn đúng đắn trong đời, cho tôi có được hạnh phúc ngày hôm nay".

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