Quý Bình lần đầu tiên khoe ảnh con đầu lòng, hóm hỉnh tuyên bố 'Thoáng một cái chắc tới ngày đi mần sui'

Quý Bình đăng tải hình ảnh gây chú ý trên trang cá nhân. Đó là khoảnh khắc nam diễn viên bên con đầu lòng.

Mới đây, Quý Bình đăng tải hình ảnh gây chú ý trên trang cá nhân. Đó là khoảnh khắc nam diễn viên bên con đầu lòng.

"Thời điểm này năm ngoái mình mới bắt đầu cảm nhận được cảm giác 'nghén'. Vậy mà hôm nay con đã tròn 3 tháng tuổi rồi. Thoáng một cái chắc tới ngày đi mần sui", Quý Bình hóm hỉnh viết kèm.

Quý Bình chia sẻ hình ảnh đầu tiên về con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Trước đó không lâu, Quý Bình thu hút sự chú ý khi ghi lại mốc thời gian đáng nhớ của mình trên trang cá nhân. Anh viết: "06:55 15.3.2022". Dù không viết gì thêm song nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đều biết đây là khoảnh khắc con đầu lòng của nam diễn viên chào đời và gửi lời chúc mừng đến gia đình anh. Nhiều nghệ sĩ thân thiết gửi lời chúc mừng khi gia đình nam diễn viên ‘Trà Táo Đỏ’ đón thêm thành viên mới.

Quý Bình và vợ - Ảnh: Internet

Sau khi tổ chức đám cưới vào giữa tháng 12/2020, cuộc sống hôn nhân giữa Quý Bình và bà xã doanh nhân nhận được sự quan tâm của công chúng. Cặp vợ chồng cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho nhau trên mạng xã hội khiến khán giả ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-binh-lan-dau-tien-khoe-anh-con-dau-long-hom-hinh-tuyen-bo-thoang-mot-cai-chac-toi-ngay-di-man-sui-476806.html