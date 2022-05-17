Nhận lời khiếm nhã về việc 'cưng chồng', bà xã Quý Bình chỉ đáp lại một câu nhẹ nhàng nhưng ai cũng phục!

Trước bình luận khiếm nhã, bà xã Quý Bình chỉ nói một câu tỏ ra sự hạnh phúc, viên mãn.

Sau 2 năm về chung một nhà, vừa qua, Quý Bình và vợ doanh nhân Ngọc Tiền hạnh phúc đón con đầu lòng chào đời. Vượt qua mọi rào cản về tuổi tác và định kiến, cho đến hiện tại cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên nhận được rất nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ.

Cặp đôi vượt qua mọi rào cản để minh chứng tình yêu của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ Quý Bình đã hạnh phúc chia sẻ hình ảnh chuẩn bị đông trùng hạ thảo và tuyết yến để bồi bổ cho chồng. Đồng thời nữ doanh nhân cũng tiết lộ bí quyết "giữ lửa" hôn nhân của mình: "Có chồng thì phải cưng! Mình lo cho chồng thì chồng lo cho mình. Chúc cả nhà đầu tuần mới vui vẻ khoẻ mạnh".

Bà xã Quý Bình chia sẻ niềm vui khi được chăm sóc cho chồng - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng chia sẻ của bà xã Quý Bình thu hút nhiều sự chú ý. Ở dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc hạnh phúc cho gia đình Ngọc Tiền. Bên cạnh, một tài khoản bất ngờ để lại bình luận trái chiều với quan điểm của Ngọc Tiền rằng: "Mình cưng nó bao nhiêu thì nó cưng gái bấy nhiêu, việc gì mà đàn bà phải khổ thế". Đáp lại câu nói thiếu tế nhị, nữ doanh nhân chỉ nhẹ nhàng thanh minh: "Nhìn đời tích cực chính xác lên chị. Có 2 phần cùng nhau thưởng thức vui lắm chị không có khổ!".

Bình luận khiếm nhã dưới bài đăng của Ngọc Tiền - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khi Quý Bình công bố kết hôn với vợ hơn tuổi và đã có con riêng nên đã nhận về nhiều định kiến. Thế nhưng, bỏ qua mọi rào cản dư luận, cặp đôi đã minh chứng được tình yêu của mình.

Cuộc sống Quý Bình và vợ U50: Tặng nhà cho con riêng của vợ, tự giặt quần áo cho vợ con Từ lúc có con, Quý Bình yêu vợ gấp đôi, gấp 3 ngày trước. Anh tự tay giặt quần áo cho vợ con, tắm và thay tã lót cho con, không nhờ tới người giúp việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-loi-khiem-nha-ve-viec-cung-chong-ba-xa-quy-binh-chi-dap-lai-mot-cau-nhe-nhang-nhung-ai-cung-phuc-469273.html