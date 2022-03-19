Quý Bình đúng chuẩn bố bỉm sữa khi tự tay lên đồ, trang trí phòng ốc tươm tất đón con đầu lòng về nhà.
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Mới đây, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước thông tin bà xã diễn viên Quý Bình đã hạ sinh quý tử đầu lòng sau gần 2 năm về chung một nhà. Nghi vấn khởi nguồn từ việc trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải bài viết ẩn ý đánh dấu một sự kiện quan trọng: "06:55, 15/03/2022". Không chỉ vậy, bà xã Quý Bình còn để lộ tập hồ sơ tại bệnh viện phụ sản và gần đây, cô còn xuất hiện với diện mạo tăng cân rõ rệt.
Mới đây nhất, có vẻ không giấu nỗi niềm vui, Quý Bình đã đăng tải thêm bài viết khoe căn phòng chuẩn bị đón con đầu lòng về nhà. Mặc dù, trong ảnh chụp có thể thấy, mọi thứ từ giường, nôi, vật dụng cần thiết cho con đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng ông bố Quý Bình vẫn lo lắng sợ thiếu. Cư dân mạng cũng phải phì cười trước sự bối rối đầy đáng yêu của người lần đầu lên chức bố như Quý Bình.
Nam diễn viên bày tỏ sự phấn khởi kèm chút hồi hộp khi ngóng chờ cục cưng về nhà. Anh viết trên trang cá nhân: "Còn thiếu gì ko ta. Hồi hộp chờ đón con về. Để cha kể con nghe!". Dòng trạng thái ngầm khẳng định thông tin bà xã Quý Bình vừa sinh con là sự thật.
Dưới bài viết, người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp đã liên tục để lại lời chúc mừng đến gia đình nam diễn viên. Bên cạnh, nhiều người còn không ngớt lời khen cho sự chu đáo, tỉ mỉ của ông bố bỉm sữa.
Trong suốt thời gian vợ mang thai, Quý Bình không tiết lộ bất cứ thông tin nào từ hình ảnh đến giới tính của con.