Mới đây, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước thông tin bà xã diễn viên Quý Bình đã hạ sinh quý tử đầu lòng sau gần 2 năm về chung một nhà. Nghi vấn khởi nguồn từ việc trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải bài viết ẩn ý đánh dấu một sự kiện quan trọng: "06:55, 15/03/2022". Không chỉ vậy, bà xã Quý Bình còn để lộ tập hồ sơ tại bệnh viện phụ sản và gần đây, cô còn xuất hiện với diện mạo tăng cân rõ rệt.

Quý Bình đăng bài viết ẩn ý về một sự kiện quan trọng - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây nhất, có vẻ không giấu nỗi niềm vui, Quý Bình đã đăng tải thêm bài viết khoe căn phòng chuẩn bị đón con đầu lòng về nhà. Mặc dù, trong ảnh chụp có thể thấy, mọi thứ từ giường, nôi, vật dụng cần thiết cho con đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng ông bố Quý Bình vẫn lo lắng sợ thiếu. Cư dân mạng cũng phải phì cười trước sự bối rối đầy đáng yêu của người lần đầu lên chức bố như Quý Bình.