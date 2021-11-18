Bà xã Quý Bình mừng sinh nhật chồng 'cực tình', còn tiết lộ tính cách này của ông xã khiến cô phải thay đổi

Cuộc sống hôn nhân của diễn viên Quý Bình và bà xã doanh nhân luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cặp đôi Quý Bình và vợ đại gia vướng phải không ít đàm tiếu khi công bố về chung một nhà vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, sau 1 năm chung sống, nam diễn viên 8X và bà xã luôn chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, lãng mạn khiến nhiều người hâm mộ từ không ủng hộ phải thay đổi dành nhiều sự yêu mến cho cặp đôi này. Hôn nhân của Quý Bình và bà xã doanh nhân từng là chủ đề bàn tán sôi nổi - Ảnh: Internet Mới đây, nhân dịp sinh nhật của Quý Bình, bà xã doanh nhân đã nhanh tay đăng đàn khen ngợi, "nịnh ngọt" chồng hết lời và còn tiết lộ nhờ anh mà cô thay đổi được tính cách "khó chiều" của mình. Nữ doanh nhân chia sẻ:

"Anh, người đàn ông luôn giữ lửa trong gia đình, dứt khoát trong hành xử và bản lĩnh đầy đủ của 1 người chồng, người cha. Yêu thương, che chở vợ con là vô bờ bến, thay đổi cái tính ngông của vợ và dạy con là khỏi phải bàn tới luôn. Chúc anh - chàng trai tháng 11 có 1 ngày sinh nhật đầy yêu thương từ những người thân bên cạnh và cả những người thân đang ở cách xa về địa lý".

Dòng chia sẻ cực tình của vợ Quý Bình dành cho anh nhân ngày sinh nhật - Ảnh: Chụp màn hình Trước đây, khi công bố kết hôn, việc cả 2 lệch tuổi nhau cũng từng là chủ đề bàn tán. Không chỉ vậy, nhiều lời dị nghị rằng Quý Bình cưới bà xã doanh nhân vì cô sở hữu nhiều khối tài sản giá trị và nhiều ý kiến tranh cãi khác. Tuy nhiên, Quý Bình và bà xã không thanh minh mà chỉ bỏ ngoài tai những thị phi và cuộc sống hôn nhân viên mãn hiện tại chính lời chứng minh rõ nhất cho tình yêu của họ. Quý Bình từng chia sẻ: "Thực tế nhiều người sau khi theo dõi chúng tôi một thời gian đã hiểu và quay sang hâm mộ cả hai vợ chồng".

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