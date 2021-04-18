Ngọc Tiền lần đầu chia sẻ chuyện tình đẹp với chồng trẻ Quý Bình, chốt hạ 'Yêu anh, không ngừng yêu anh!'

Hậu trường 18/04/2021 18:55

Sau khi kết hôn, cặp đôi Quý Bình - Ngọc Tiền thường xuyên công khai hình ảnh 'tình bể bình' bên nhau.

Mới đây, nữ đại gia bất động sản Nguyễn Ngọc Tiền vừa có bài chia sẻ về cuộc sống hiện tại với diễn viên Quý Bình. Theo đó, cô đăng tải hình ảnh vợ chồng mình trong một chuyến du lịch nghỉ dưỡng gần đây. 

Bên hình ảnh "tình bể bình" của cặp đôi, vợ Quý Bình như "kể" một câu chuyện tình đầy lãng mạn: "Đến 1 ngày, có 1 người khiến tôi phải ngước lên nhìn anh ấy. Để rồi cùng nhau lênh đênh trên sông với tô mì gói buổi sáng, hay nhoài người dưới chân anh ấy nghe nhạc du dương, sóng biển vỗ vào mạn thuyền. Những ngày dưới mưa phùn hay vui đùa với tuyết lạnh. Lúc vui cười, khi tôi hờn anh vì cái tôi của tôi to như cột đình (nay bị anh gọt nhỏ lại rồi), để rồi lại yêu thương anh hơn vạn giờ trước. Em luôn phía sau như cái ôm hôm ấy, ủng hộ hết tâm trí cho những lựa chọn và quyết định của anh. Em tin anh sẽ thành công với điều anh thực hiện".

Cuối bài viết, cô không quên khẳng định tình cảm của mình dành cho chồng trẻ: "Yêu anh, không ngừng yêu anh!". 

Ngọc Tiền lần đầu chia sẻ chuyện tình đẹp với chồng trẻ Quý Bình, chốt hạ 'Yêu anh, không ngừng yêu anh!' - Ảnh 1
Đây có lẽ là tô mì ngon nhất của nữ doanh nhân Ngọc Tiền - Ảnh: FBNV
 
Ngọc Tiền lần đầu chia sẻ chuyện tình đẹp với chồng trẻ Quý Bình, chốt hạ 'Yêu anh, không ngừng yêu anh!' - Ảnh 2
Quý Bình hé lộ địa điểm chụp 2 tấm hình: 'Du thuyền trên chợ nổi Cái Răng và du thuyền trên biển Phú Quốc' - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, chồng trẻ Quý Bình cũng vào tương tác cùng vợ, màn đối đáp của cả hai càng không thể ngọt hơn, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngọc Tiền lần đầu chia sẻ chuyện tình đẹp với chồng trẻ Quý Bình, chốt hạ 'Yêu anh, không ngừng yêu anh!' - Ảnh 3
Màn đối đáp đầy 'cẩu lương' của cặp vợ chồng trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng cảm với Ngọc Tiền, ca sĩ Hiền Thục để lại lời ủng hộ tình cảm của cặp đôi: "Tuyệt nhất là chúng ta không ngừng rung động, và may mắn nhất là có người để cho ta rung động". Trong khi đó, nhiều người khác cũng chúc mừng cho chuyện tình đẹp của Quý Bình - Ngọc Tiền: "Lãng mạn... mãi yêu 2 em", "Đẹp lãng mạn tình quá chị ơi ngưỡng mộ anh chị", "Chuyện tình yêu đẹp quá. Hai cháu làm cô rung động và nhớ lại tuổi còn trẻ của cô và người tình ngày xưa. Chúc vui mạnh và luôn luôn hạnh phúc",...

Ngọc Tiền lần đầu chia sẻ chuyện tình đẹp với chồng trẻ Quý Bình, chốt hạ 'Yêu anh, không ngừng yêu anh!' - Ảnh 4

Ngọc Tiền lần đầu chia sẻ chuyện tình đẹp với chồng trẻ Quý Bình, chốt hạ 'Yêu anh, không ngừng yêu anh!' - Ảnh 5
Cặp đôi về chung nhà hồi tháng 12 năm ngoái - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 14/12/2020, diễn viên Quý Bình và doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã về chung một nhà trong một buổi hôn lễ ấm cúng. Được biết, vợ của nam diễn viên điển trai là một nữ doanh nhân có tiếng trong giới bất động sản, đặc biệt, cô được mệnh danh là người tiên phong khai phá thị trường bất động sản Phú Quốc. Trước khi về chung nhà, cả hai đã có khoảng 3 năm mặn nồng và được hai bên gia đình ủng hộ.

Thời điểm cặp đôi mới bắt đầu quen biết, có không ít lời ra tiếng vào cho rằng nam diễn viên nhờ sự hậu thuẫn từ người yêu doanh nhân nên mới có thể mở công ty, thăng tiếng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn giữ thái độ yên lặng trước búa rìu dư luận. Thay vào đó, họ âm thầm chứng minh trước công chúng tình yêu vẹn tròn của mình qua những hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc viên mãn ngày thường. 

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Từ khóa:   doanh nhân Ngọc Tiền Quý Bình và vợ Quý Bình - Ngọc Tiền

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