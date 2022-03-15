Quý Bình ngầm thông báo vợ hạ sinh quý tử đầu lòng ở tuổi 46, nhiều sao Việt ồ ạt gửi lời chúc mừng?

Bài đăng ngắn gọn của Quý Bình nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng và nhiều nghệ sĩ.

Sau nhiều năm giấu kín chuyện hẹn hò, cuối năm 2020, diễn viên Quý Bình bất ngờ thông báo kết hôn với bà xã doanh nhân Ngọc Tiền. Mặc dù ban đầu cặp đôi không nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ do chênh lệch tuổi tác thế nhưng sau đó, tình yêu của cả 2 đã dần nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Cuộc sống hôn nhân của Quý Bình và bà xã doanh nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Từ khi về chung một nhà, Quý Bình và bà xã cũng thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, diễn viên Quý Bình bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng gây không ít sự tò mò: "06:55, 15/03/2022".

Mặc dù sau đó Quý Bình không chia sẻ thêm thông tin gì về dòng trạng thái này nhưng nhiều người đã nhanh chóng dự đoán đây là dòng thông báo tin vui về việc vợ nam diễn viên đã hạ sinh con đầu lòng. Lời đồn đoán còn thêm cơ sở khi rất nhiều sao Việt thân thiết như Vân Trang, Ốc Thanh Vân, Trịnh Kim Chi,... cũng đã để lại những dòng bình luận chúc mừng gửi đến gia đình nam diễn viên. Dòng trạng thái của Quý Bình nhận được nhiều lời chúc từ các đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Ngọc Tiền liên tục lộ nghi án mang thai khi bị netizen "soi" ra vài dấu hiệu mẹ bầu. Cụ thể, cô khoe thành quả đan len đồ em bé kèm theo để lộ hồ sơ khám phụ sản. Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, một tài khoản mạng còn hé lộ Ngọc Tiền đang mang thai quý tử, hóm hỉnh chúc nhóc tì phải "đẹp trai hơn ba Bình".

Không chỉ vậy, vào tháng 12/2021, bà xã Quý Bình còn bị "soi" có tin vui khi lộ vóc dáng tăng cân thấy rõ, gu ăn mặc cũng có sự thay đổi. Qua loạt chi tiết trên, nhiều người cho rằng Ngọc Tiền đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Bà xã Quý Bình vô tình để lộ hồ sơ khám thai phụ - Ảnh: FBNV Về phía Quý Bình khi được một đồng nghiệp chúc mừng gia đình Quý Bình "có thêm thành viên to bự", nam diễn viên đã gửi lời cảm ơn, như ngầm xác nhận chuyện có con là sự thật. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của dân mạng, thực hư ra sao thì phải đợi người trong cuộc lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-binh-ngam-thong-bao-vo-ha-sinh-quy-tu-dau-long-o-tuoi-46-nhieu-sao-viet-o-at-gui-loi-chuc-mung-455826.html