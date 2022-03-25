Quý Bình tâm sự, khi nhận tin vợ có em bé, anh sung sướng không nói thành lời, lặng lẽ ra một góc khóc thầm.
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Những ngày qua, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước nhiều đồn đoán bà xã diễn viên Quý Bình sinh con đầu lòng sau hơn 2 năm về chung một nhà. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng ẩn ý việc quý tử ra đời bằng cách khoe khéo léo hình ảnh căn phòng tự tay trang trí cho em bé kèm dòng trạng thái bày tỏ cảm xúc hồi hộp chuẩn bị đón con về.
Mới đây nhất, giữa nghi vấn chưa được hồi đáp, Quý Bình lần đầu xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim của đàn em. Tại đây, nam diễn viên đã có chia sẻ bất ngờ về thông tin vừa đón con đầu lòng ra đời. Cụ thể, chia sẻ với Công lý và xã hội, Quý Bình không kèm được xúc động cho hay: "Khi tôi nhận tin mình có con, mình được làm cha thì cảm xúc không gì có thể diễn tả được. Bà xã báo tin có em bé, tôi đứng dậy mà xây xẩm mặt mày, không biết mình đang làm gì. Lúc đó tôi đang ở trên đoàn phim, đang ăn cơm trưa thì nhận cuộc điện thoại của vợ, tôi ra đứng một góc xoay vòng vòng rồi bật khóc hu hu mà không biết vì sao, còn mọi người cũng không hiểu chuyện gì. Cảm giác lạ mà vui sướng vô cùng.
Đến ngày vợ sinh, em bé được đưa ra khỏi phòng sinh, tôi được bế con lần đầu tiên, không cảm xúc nào có thể diễn tả được. Quá hạnh phúc. Tôi không chia sẻ gì nhưng muốn Facebook lưu lại ngày giờ con mình ra đời. Đến giờ nhắc lại tôi vẫn xúc động muốn khóc".
Quý Bình cũng cho biết thêm, nhóc tì đang ở Sài Gòn và mình cũng hạn chế công việc để chăm sóc cho vợ và con. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn giữ kín giới tính của con đầu lòng.
Trước đó, cuối năm 2020, Quý Bình bất ngờ tuyên bố kết hôn với nữ doanh nhân Ngọc Tiền hơn anh 7 tuổi, đã có con riêng. Cặp đôi đã có thời gian 3 năm tìm hiểu, yêu nhau nhưng không công khai. Sau khi chính thức về chung một nhà, trên trang cá nhân, Quý Bình cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng son khiến nhiều người ngưỡng mộ.