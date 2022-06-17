Bà xã Quý Bình hé lộ giới tính con đầu lòng, còn bật mí luôn cả tên của em bé

Hậu trường 17/06/2022 08:57

Gia đình Quý Bình - Ngọc Tiền vỡ òa hạnh phúc khi đón con đầu lòng ra đời. Mới đây, nam diễn viên vừa hé lộ hình ảnh đầu tiên của con trai khi vừa tròn 3 tháng tuổi nhận được nhiều sự chú ý.

Diễn viên Quý Bình không còn quá xa lạ với khán giả phim Việt. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ghi nhiều dấu ấn, anh còn lấn sân sang con đường ca hát và cũng nhận được nhiều sự yêu mến. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Quý Bình bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Ngọc Tiền. Ban đầu, hôn nhân này không nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ vì cho rằng cả 2 lệch tuổi tác và nữ doanh nhân đã có con riêng.

Bà xã Quý Bình hé lộ giới tính con đầu lòng, còn bật mí luôn cả tên của em bé - Ảnh 1
Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Quý Bình bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Ngọc Tiền - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm về chung một nhà, họ đã vượt mọi rào cản, dị nghị bên ngoài chứng minh được tình yêu và hạnh phúc của mình.Hiện, tổ ấm nhỏ của Quý Bình nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Quý Bình vỡ òa hạnh phúc thông báo đã chính thức làm bố bỉm sữa. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn công khai hình ảnh đầu tiên của con đầu lòng vừa tròn 3 tháng tuổi. Tuy anh vẫn chưa công khai dung mạo, giới tính nhưng khán giả cũng nô nức gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của Quý Bình.

Bà xã Quý Bình hé lộ giới tính con đầu lòng, còn bật mí luôn cả tên của em bé - Ảnh 2
Quý Bình hé lộ hình ảnh đầu tiên của con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý hơn cả, bên dưới bài viết, bà xã Quý Bình để lại bình luận hé lộ thêm về con đầu lòng. Cụ thể, doanh nhân 7X bất ngờ tung khoảnh khắc ôm con đầu lòng và được chụp từ phía sau của nhóc tỳ. Cùng với hình ảnh, Ngọc Tiền để lại dòng nhắn nhủ: "Love you to the moon and back, daddy', Eric". (Tạm dịch: Con yêu bố như quãng đường đến mặt trăng và quay ngược lại, Eric).

Bà xã Quý Bình hé lộ giới tính con đầu lòng, còn bật mí luôn cả tên của em bé - Ảnh 3
Doanh nhân 7x hé lộ tên thân mật của con trai - Ảnh: Chụp màn hình

Qua lời nhắn nhủ này, nhiều người đoán rằng có lẽ tên thân mật của nhóc tỳ là Eric và là một bé trai. Tuy nhiên, vẫn phải đợi gia đình Quý Bình chính thức xác nhận. Được biết, sau hơn 3 năm hẹn hò bí mật, Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 12/2020. Doanh nhân Ngọc Tiền hiện là tổng giám đốc của một công ty bất động sản, có 2 con riêng trước đó.

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Quý Bình đăng tải hình ảnh gây chú ý trên trang cá nhân. Đó là khoảnh khắc nam diễn viên bên con đầu lòng.

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