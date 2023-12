Bà xã Quý Bình hé lộ giới tính con đầu lòng, còn bật mí luôn cả tên của em bé

Quý Bình hé lộ hình ảnh đầu tiên của con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý hơn cả, bên dưới bài viết, bà xã Quý Bình để lại bình luận hé lộ thêm về con đầu lòng. Cụ thể, doanh nhân 7X bất ngờ tung khoảnh khắc ôm con đầu lòng và được chụp từ phía sau của nhóc tỳ. Cùng với hình ảnh, Ngọc Tiền để lại dòng nhắn nhủ: "Love you to the moon and back, daddy', Eric". (Tạm dịch: Con yêu bố như quãng đường đến mặt trăng và quay ngược lại, Eric).

Doanh nhân 7x hé lộ tên thân mật của con trai - Ảnh: Chụp màn hình

Qua lời nhắn nhủ này, nhiều người đoán rằng có lẽ tên thân mật của nhóc tỳ là Eric và là một bé trai. Tuy nhiên, vẫn phải đợi gia đình Quý Bình chính thức xác nhận. Được biết, sau hơn 3 năm hẹn hò bí mật, Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 12/2020. Doanh nhân Ngọc Tiền hiện là tổng giám đốc của một công ty bất động sản, có 2 con riêng trước đó.