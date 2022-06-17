Bà xã Quý Bình hé lộ giới tính con đầu lòng, còn bật mí luôn cả tên của em bé

Diễn viên Quý Bình không còn quá xa lạ với khán giả phim Việt. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ghi nhiều dấu ấn, anh còn lấn sân sang con đường ca hát và cũng nhận được nhiều sự yêu mến. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Quý Bình bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Ngọc Tiền. Ban đầu, hôn nhân này không nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ vì cho rằng cả 2 lệch tuổi tác và nữ doanh nhân đã có con riêng.

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Quý Bình bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Ngọc Tiền - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm về chung một nhà, họ đã vượt mọi rào cản, dị nghị bên ngoài chứng minh được tình yêu và hạnh phúc của mình.Hiện, tổ ấm nhỏ của Quý Bình nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Quý Bình vỡ òa hạnh phúc thông báo đã chính thức làm bố bỉm sữa. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn công khai hình ảnh đầu tiên của con đầu lòng vừa tròn 3 tháng tuổi. Tuy anh vẫn chưa công khai dung mạo, giới tính nhưng khán giả cũng nô nức gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của Quý Bình.