Con gái Phi Nhung bất ngờ gửi lời nhắn đến một nhân vật ‘Xin để Mẹ yên tâm an nghỉ, tu tập về nơi cõi Phật’ khiến khán giả hoang mang

Hậu trường 26/08/2022 13:48

Trên trang cá nhân, Wendy Phạm – con gái cố ca sĩ Phi Nhung đã có bài đăng về một vài sự viêc liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận của hàng loạt khán giả yêu mến cố ca sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm – con gái cố ca sĩ Phi Nhung đã có bài đăng về một vài sự viêc liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận của hàng loạt khán giả yêu mến cố ca sĩ.

Con gái Phi Nhung bất ngờ gửi lời nhắn đến một nhân vật ‘Xin để Mẹ yên tâm an nghỉ, tu tập về nơi cõi Phật’ khiến khán giả hoang mang - Ảnh 1
Wendy gửi lời nhắn đến Fans của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

 

Ngay khi bài đăng của Wendy được đăng tải, nhiều khán giả đã lên tiếng đồng lòng ủng hộ cách làm của cô. Cộng đồng người hâm mộ cho rằng từ trước đến nay FC Phi Nhung chỉ sử dụng duy nhất một loại áo với màu xanh lá cây, sau khi cố ca sĩ mất Wendy chỉ sản xuất thêm áo đen có in hình Phi Nhung. Ngoài ra những mẫu áo khác gắn mác Phi Nhung trên thị trường đều không rõ nguồn gốc và không phải do FC làm.

Con gái Phi Nhung bất ngờ gửi lời nhắn đến một nhân vật ‘Xin để Mẹ yên tâm an nghỉ, tu tập về nơi cõi Phật’ khiến khán giả hoang mang - Ảnh 2
Ngay khi bài đăng của Wendy được đăng tải, nhiều khán giả đã lên tiếng đồng lòng ủng hộ cách làm của cô - Ảnh: Chụp màn hình

 

Người hâm mộ cũng đăng tải loạt hình ảnh hội nhóm mặc áo xanh lá cây FC Phi Nhung và gửi lời chúc sức khỏe đến Wendy.

Con gái Phi Nhung bất ngờ gửi lời nhắn đến một nhân vật ‘Xin để Mẹ yên tâm an nghỉ, tu tập về nơi cõi Phật’ khiến khán giả hoang mang - Ảnh 3
Wendy và cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

 

Dù đã ra đi được một thời gian nhưng hình ảnh cố ca sĩ Phi Nhung trong lòng người hâm mộ vẫn sẽ còn mãi. Cô ra đi để lại nhiều ước mơ còn đang dang dở và chưa thể thực hiện được, chính Mạnh Quỳnh, Wendy Phạm và các con nuôi Phi Nhung đã cố gắng thực hiện điều ước của cô, cùng với đó là sự giúp đỡ từ khán giả.

Mạnh Quỳnh bất ngờ tiết lộ một kỉ niệm khó quên cùng Phi Nhung trước ngày cố ca sĩ qua đời

Mạnh Quỳnh bất ngờ tiết lộ một kỉ niệm khó quên cùng Phi Nhung trước ngày cố ca sĩ qua đời

Mạnh Quỳnh đã đăng tải một đoạn clip livestream của mình lên trang Youtube. Đoạn video chính là những tâm sự của Mạnh Quỳnh bộc bạch cùng khán giả nhắc về một vài kỉ niệm cùng cố ca sĩ Phi Nhung.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung con gái Phi Nhung vbiz

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 9 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 39 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh