Con gái Phi Nhung bất ngờ gửi lời nhắn đến một nhân vật ‘Xin để Mẹ yên tâm an nghỉ, tu tập về nơi cõi Phật’ khiến khán giả hoang mang

Trên trang cá nhân, Wendy Phạm – con gái cố ca sĩ Phi Nhung đã có bài đăng về một vài sự viêc liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận của hàng loạt khán giả yêu mến cố ca sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm – con gái cố ca sĩ Phi Nhung đã có bài đăng về một vài sự viêc liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận của hàng loạt khán giả yêu mến cố ca sĩ. Wendy gửi lời nhắn đến Fans của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Ngay khi bài đăng của Wendy được đăng tải, nhiều khán giả đã lên tiếng đồng lòng ủng hộ cách làm của cô. Cộng đồng người hâm mộ cho rằng từ trước đến nay FC Phi Nhung chỉ sử dụng duy nhất một loại áo với màu xanh lá cây, sau khi cố ca sĩ mất Wendy chỉ sản xuất thêm áo đen có in hình Phi Nhung. Ngoài ra những mẫu áo khác gắn mác Phi Nhung trên thị trường đều không rõ nguồn gốc và không phải do FC làm. Ngay khi bài đăng của Wendy được đăng tải, nhiều khán giả đã lên tiếng đồng lòng ủng hộ cách làm của cô - Ảnh: Chụp màn hình

Người hâm mộ cũng đăng tải loạt hình ảnh hội nhóm mặc áo xanh lá cây FC Phi Nhung và gửi lời chúc sức khỏe đến Wendy. Wendy và cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet Dù đã ra đi được một thời gian nhưng hình ảnh cố ca sĩ Phi Nhung trong lòng người hâm mộ vẫn sẽ còn mãi. Cô ra đi để lại nhiều ước mơ còn đang dang dở và chưa thể thực hiện được, chính Mạnh Quỳnh, Wendy Phạm và các con nuôi Phi Nhung đã cố gắng thực hiện điều ước của cô, cùng với đó là sự giúp đỡ từ khán giả.

Mạnh Quỳnh bất ngờ tiết lộ một kỉ niệm khó quên cùng Phi Nhung trước ngày cố ca sĩ qua đời Mạnh Quỳnh đã đăng tải một đoạn clip livestream của mình lên trang Youtube. Đoạn video chính là những tâm sự của Mạnh Quỳnh bộc bạch cùng khán giả nhắc về một vài kỉ niệm cùng cố ca sĩ Phi Nhung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-phi-nhung-bat-ngo-gui-loi-nhan-den-mot-nhan-vat-xin-de-me-yen-tam-an-nghi-tu-tap-ve-noi-coi-phat-khien-khan-gia-hoang-mang-496098.html