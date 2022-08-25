Gần 1 năm ngày mất, con gái đăng ảnh hiếm cố nghệ sĩ Phi Nhung, hỏi 1 câu khiến khán 'quặn thắt tim gan'

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của Wendy đã khiến bao khán giả xót xa, xúc động trước tình cảm cô con gái dành cho người mẹ quá cố của mình.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời ngày 28/9/2021 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, để lại sự tiếc nuối, xót xa và cả sự hối hận cho biết bao nhiêu người. Hàng loạt những buổi cầu nguyện cho nữ nghệ sĩ Phi Nhung đã được gia đình, đồng nghiệp, bạn bè thân quen và cả khán giả ái mộ cô thực hiện khắp nơi, từ trong nước tới hải ngoại. Cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, cố ca sĩ Phi Nhung sẽ tròn 1 năm ngày qua đời vì Covid-19. Mới đây, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm đã đăng tải hình ảnh hiếm hoi của cố nghệ sĩ kèm theo dòng trạng thái khiến ai đọc cũng cảm thấy đau lòng. Trong bức ảnh, Phi Nhung mặc một bộ trang phục thanh thoát, nhẹ nhàng, cùng với nụ cười tươi tắn, hiện hậu, Wendy Phạm chia sẻ: "Chừng nào mẹ mới đi hát về vậy?"

Wendy Phạm đăng ảnh mẹ kèm câu hỏi khiến nhiều người đau lòng - Ảnh: FBNV Chỉ một câu hỏi ngắn nhưng lại chứa chan bao tình cảm và cả nỗi nhớ mong vô bờ bến của Wendy với mẹ. Dưới bài viết, nhiều khán giả đã để lại bình luận an ủi con gái ruột cố nghệ sĩ Phi Nhung "Thương con quá Wendy ơi. Mẹ con sẽ luôn về cùng con và các kg thân thương . Mẹ con sẽ luôn về trong giấc mơ".

"Lần này mẹ đi hát mãi không trở về .cố gắng lên Wendy". "Mẹ Phi Nhung đi hát giúp đỡ người nghèo và không có ngày trở về cố gắng lên con nhé mẹ luôn dõi theo phù hộ cho con". "Mẹ con đi hát ở một nơi rất xa, không có ngày trở về rồi, nếu có cũng chỉ là trong mơ . Hãy cố lên con nhé". "Thương con quá đi thôi!!! Mẹ sẽ vẫn luôn về bên con bên gia đình nhỏ bé của con và những ng thân thương của mẹ sau những show diễn. Wendy cố gắng nghị lực lên con. Yêu con nhiều". "Wendy ơi, mẹ con về cõi Phật rồi và vẫn dõi theo gia đình nhỏ của con đấy, hãy sống thật hạnh phúc cho mẹ con vui nha".

Hồ Văn Cường để lộ con người thật sau ồn ào với cố ca sĩ Phi Nhung, thái độ với khán giả khiến CĐM không khỏi bất ngờ Một đoạn clip của Hồ Văn Cường và fan hâm mộ đang được CĐM truyền tay nhau. Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy những nét tính cách hậu ồn ào với Phi Nhung của nam ca sĩ.

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