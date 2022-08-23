“Con cưng” cố ca sĩ Phi Nhung bị chê tơi tả khi đụng hàng ca khúc với Hồ Văn Cường: “Phá hỏng hết cả bài”

Hậu trường 23/08/2022 11:00

Cùng "đụng hàng" ca khúc với Hồ Văn Cường, con nuôi Phi Nhung bị chê 'phá bài'.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội không khỏi xôn xao khi đặt Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung lên chung bàn cân đẻ so kè giọng hát. Theo đó, một đoạn clip so sánh giọng hát giữa 2 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung được fan hâm mộ đăng tải lại nhận được khá nhiều sự quan tâm từ dân mạng.

“Con cưng” cố ca sĩ Phi Nhung bị chê tơi tả khi đụng hàng ca khúc với Hồ Văn Cường: “Phá hỏng hết cả bài” - Ảnh 1
2 người con nuôi của cố nghệ si Phi Nhung được đặt lên bàn cân so sánh (Ảnh: Cắt từ clip)

Cụ thể, trong bài chia sẻ này, Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung cùng đồng loạt thể hiện ca khúc "Ngồi Buồn Nhớ Mẹ". Đây là một trong những ca khúc hát về tình mẫu tử thiêng liêng, chính vì vậy cả Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung đều thể hiện vô cùng cảm xúc.

“Con cưng” cố ca sĩ Phi Nhung bị chê tơi tả khi đụng hàng ca khúc với Hồ Văn Cường: “Phá hỏng hết cả bài” - Ảnh 2
Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung "đụng hàng" ca khúc. (Ảnh: FC Hồ Văn Cường)

Tuy nhiên, thật bất ngờ khi giọng hát của 2 người con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung lại nhận về nhiều ý kiến khi có nhiều sự khác biệt. Theo đó, bên dưới phần bình luận của bài viết, đa số các ý kiến đều chê bai phần thể hiện của Tuyết Nhung. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nữ ca sĩ trẻ đã phá hỏng cả một bài hát chỉ vì lệch tone và phô nhiều chỗ. 

"Không ai qua Cường bài này, quá cảm xúc

"Cường hát bài này hay và cảm xúc xuất sắc

"Tuyết Nhung không biết tự lượng sức mình... là những lời nhận xét về màn thể hiện của cả hai"

“Con cưng” cố ca sĩ Phi Nhung bị chê tơi tả khi đụng hàng ca khúc với Hồ Văn Cường: “Phá hỏng hết cả bài” - Ảnh 3
Những ý kiến của cư dân mạng về giọng hát của Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung. (Ảnh: Chụp màn hình)

Về phía Hồ Văn Cường, anh chàng lại được khen ngợi khá nhiều với phần thể hiện mộc mạc nhưng tình cảm "Cường hát hay và cảm xúc xuất sắc"_ một khán giả bình luận.

“Con cưng” cố ca sĩ Phi Nhung bị chê tơi tả khi đụng hàng ca khúc với Hồ Văn Cường: “Phá hỏng hết cả bài” - Ảnh 4
Tuyết Nhung là một trong những người con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung (Ảnh: FB Tuyết Nhung)
“Con cưng” cố ca sĩ Phi Nhung bị chê tơi tả khi đụng hàng ca khúc với Hồ Văn Cường: “Phá hỏng hết cả bài” - Ảnh 5
Trở lại showbiz Hồ Văn Cường được Ngọc Sơn dìu dắt. (Ảnh: FB Ngọc Sơn)
“Con cưng” cố ca sĩ Phi Nhung bị chê tơi tả khi đụng hàng ca khúc với Hồ Văn Cường: “Phá hỏng hết cả bài” - Ảnh 6
Hồ Văn Cường vẫn nhận nhiều sự yêu mến của các khán giả sau ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung. (Ảnh: FC Hồ Văn Cường)

Gần đây, dưới sự nâng đỡ của 2 tiền bối là Ngọc Sơn và Bầu Thụy, Hồ Văn Cường liên tục có tần suất chạy show khá dày đặc sau khi trở lại sân khấu. Trong các nhóm FC, người hâm mộ liên tục cập nhật lịch trình đi diễn của nam ca sĩ tại hàng loạt các sân khấu lớn nhỏ.

 

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