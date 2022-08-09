Hồ Văn Cường "choáng" khi được fan hâm mộ tặng “bó hoa tiền” và nhẫn vàng ngay trên sân khấu ngày trở lại

Với chất giọng ngọt ngào, nam ca sĩ sinh năm 2003 ghi ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Không những thế anh chàng còn được nhận rất nhiều tình cảm từ FC như hoa tiền, trang sức quý, vàng ...

Gần 1 năm kể từ khi ồn ào giữa Hồ Văn Cường và công ty quản lý cũ, nam ca sĩ hiện tại đang được sự dìu dắt bởi danh ca Ngọc Sơn. Lần xuất hiện gần đây của giọng ca Tiền Giang là trong đêm nhạc “Nhạc tình quê hương” quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ. Hồ Văn Cường thu hút khán giả bởi sự tự tin, trưởng thành trong phong cách. Nam ca sĩ không còn rụt rè, nhút nhát trên sân khấu, mà liên tục pha trò mang lại tiếng cười cho người hâm mộ.

Một fan lớn tuổi của nam ca sĩ còn "chơi trội" bằng việc tặng anh "bó hoa tiền" trị giá khoảng 6 triệu đồng. Chưa dừng lại, người này còn lên tận sân khấu đeo nhẫn vàng cho Hồ Văn Cường, khiến giọng ca trẻ không khỏi bối rối.

"Con nhớ lần trước cô tặng cho con chỉ vàng, đợt này cô tặng cho con chiếc nhẫn. Lần sau chắc cổ tặng cho con vòng simen quá", Hồ Văn Cường ngại ngùng xen lẫn hài hước bảo.

Hồ Văn Cường hiện tại đang được sự hậu thuẫn bởi danh ca Ngọc Sơn. (Ảnh: FB Ngọc Sơn)

Được biết, để chào mừng nam ca sĩ trở lại người hâm mộ đã chuẩn bị những bó hoa, vòng cổ được làm từ tiền với những mệnh giá khác nhau. Trong buổi trò chuyện cùng Dân Trí Ngọc Sơn chia sẻ: “Hai trăm triệu đồng hay 1 tỷ đồng cũng là chuyện bình thường vì đó cũng chỉ là hình thức. Người yêu thương và có điều kiện muốn tặng cho Cường chứ không phải mình lấy tiền show như vậy. Hồ Văn Cường vẫn là một đứa trẻ, được khán giả khắp nơi quý mến. Việc tặng đó chính là tình nghĩa”.

Với sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, Hiện tại Hồ Văn Cường không dưới sự quản lý của công ty nào nhưng anh vẫn có trợ lý riêng. Là ca sĩ tự do nam ca sĩ thoải mái hoạt động, được ba mẹ tháp tùng mọi nơi. Đây là nguồn động lực lớn giúp anh chàng tự tin hơn khi hoạt động nghệ thuật.