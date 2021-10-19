Giữa lùm xùm rùm beng MXH với Hồ Văn Cường, khán giả ngất ngây với căn nhà 'thượng lưu' của Long Nhật

Sao Việt 19/10/2021 06:00

Căn nhà của Long Nhật khiến khán giả xuýt xoa vì quá sang trọng.

Giữa những lùm xùm với tin đồn rùm beng liên quan Hồ Văn Cường, mới đây khán giả đã choáng váng khi chứng kiến căn nhà vô cùng sang trọng và đậm chất thượng lưu của Long Nhật.

Sau bao năm đi hát, gia tài của nam ca sĩ không phải dạng vừa. Nhìn ngôi nhà trang trí cầu kỳ, bắt mắt, khán giả vô cùng ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen.

Giữa lùm xùm rùm beng MXH với Hồ Văn Cường, khán giả ngất ngây với căn nhà 'thượng lưu' của Long Nhật - Ảnh 1
Nội thất vô cùng sang trọng và tinh tế

Giữa lùm xùm rùm beng MXH với Hồ Văn Cường, khán giả ngất ngây với căn nhà 'thượng lưu' của Long Nhật - Ảnh 2

Xung quanh có cây cảnh vô cùng thoáng mát

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Giữa lùm xùm rùm beng MXH với Hồ Văn Cường, khán giả ngất ngây với căn nhà 'thượng lưu' của Long Nhật - Ảnh 4Giữa lùm xùm rùm beng MXH với Hồ Văn Cường, khán giả ngất ngây với căn nhà 'thượng lưu' của Long Nhật - Ảnh 5Giữa lùm xùm rùm beng MXH với Hồ Văn Cường, khán giả ngất ngây với căn nhà 'thượng lưu' của Long Nhật - Ảnh 6

Căn nhà vô cùng sang trọng của Long Nhật

Nói về hạnh phúc gia đình, anh từng trải lòng về chuyện tình cảm với vợ là Kim Ngân, nam ca sĩ cho biết bà xã từng buông lời chê bai anh: “Gớm, đàn ông gì mà trông như cọng bún thiu, không đẹp trai mà cũng chẳng nam tính như Đan Trường, Lam Trường”. Ấy thế mà họ đã kết hôn và sống với nhau ngót nghét 20 năm và có 4 người con.

Không như cặp đôi khác, hôn nhân của Long Nhật phải đối diện nhiều sóng gió, đặc biệt là chuyện giới tính. Còn nhớ ngay tại đám cưới, anh bị dư luận “lời ra tiếng vào". Mọi người cho rằng việc cả hai "về chung một nhà" là để làm trò. Điều đó khiến Long Nhật áp lực đến mức từng đề nghị với vợ chuyện “đường ai nấy đi".

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Long Nhật và bà xã xinh đẹp

Hiện tại, những hình ảnh về căn nhà xa hoa của Long Nhật vẫn khiến khán giả xuýt xoa không ngớt.

Ảnh: Tổng hợp

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