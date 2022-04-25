Lâm Vỹ Dạ bị tố thái độ thiếu chuyên nghiệp với Hồ Văn Cường, CĐM chỉ trích: 'quá mất lịch sự'

Hành động của Lâm Vỹ Dạ đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía CĐM.

Cụ thể, một Youtuber đã đăng tải lại đoạn clip và chỉ ra hành động của Lâm Vỹ Dạ: Cúi gầm mặt học bài trong khi đàn em hát trên sân khấu. Có thể thấy, trái ngược với các nghệ sĩ khác đang chăm chú theo dõi phần trình diễn của Hồ Văn Cường, Lâm Vỹ Dạ lại có hành động được nhiều CĐM nhận định là ''quá mất dạy'' với người đàn em trong làng giải trí.

Hành động của Lâm Vỹ Dạ đang nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ phía CĐM - Ảnh: Internet

Hành động của nữ diễn viên hài, đã nhận về vô số nhận định trái chiều về hành động của cô nàng. Theo một số netizen, rất có thể Lâm Vỹ Dạ đang bận một việc gì đó nên không thể theo dõi phần trình diễn của Hồ Văn Cường.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng hành động của Lâm Vỹ Dạ là không thể chấp nhận, bởi dù gì khi tất cả đang chăm chú theo dõi, cô cũng nên có hành động tôn trọng với phần biểu diễn của người đàn em, thay vì cúi gầm mặt xuống làm việc khác.

Hồ Văn Cường đang có màn trở lại ấn tượng sau lùm xùm về đời tư - Ảnh: Internet

Về phần Hồ Văn Cường, kể từ sau lùm xùm với cố nghệ sĩ Phi Nhung, nam ca sĩ đã dần quay lại với cuồng quay của công việc khi xuất hiện tại những sự kiện gần đây và vẫn được netizen đánh giá có giọng hát quá tốt.

Từng bị CĐM mắng 'vô ơn' với Phi Nhung, nay nhiều người quay lưng khen Hồ Văn Cường 'nhân cách vàng' vì một hành động dành cho Ngọc Sơn Sau loạt ồn ào, Hồ Văn Cường đã dần lấy lại tinh thần và vực dậy trong việc tái xuất showbiz, đặc biệt là hoạt động âm nhạc. Mới đây, giọng ca nhí còn được khen 'nhân cách vàng' khi làm hành động này với Ngọc Sơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-vy-da-bi-to-thai-do-thieu-chuyen-nghiep-voi-ho-van-cuong-cdm-chi-trich-qua-mat-lich-su-464545.html