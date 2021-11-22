Cát Phượng được Lâm Vỹ dạ tức tốc đưa đi cấp cứu vào giữa đêm: 'Cát ói xanh mặt đắng họng'

Ngay khi thấy thần sắc kém của đàn chị, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã tức tốc đích thân đưa Cát Phượng đến bệnh viện cấp cứu giữa đêm.

Vào sáng ngày 22/11, trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ Cát Phượng thông báo về việc chị phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Cụ thể, cô bộc bạch rằng bản thân có nhiều biểu hiện không ổn. Song, sau khi đón tiếp Lâm Vỹ Dạ đến khai trương quán thì vợ Hứa Minh Đạt đã tức tốc đích thân đưa Cát Phượng đến bệnh viện cấp cứu giữa đêm. Cô viết: "Cố gắng hết sức để viết vài dòng này… Tội nghiệp nhỏ em, đến chưa kịp uống ly nước, cố gắng tươi tươi chụp hình với em nó xong tay chân bà Cát lạnh hết, tay run, đổ mồ hôi lạnh, chân run, đầu quay nặng nề, đau đầu, đau phía sau ót, đau luôn bao tử và muốn ói".

Lâm Vỹ Dạ đích thân đưa Cát Phượng đến bệnh viện rồi mới chịu trở về nhà - Ảnh: FBNV Dân tình lo lắng và gửi lời động viên mong nữ nghệ sĩ mau khỏi bệnh - Ảnh: FBNV Theo như chia sẻ, nữ nghệ sĩ đang tất bật chăm lo cho quán cafe mới mở của mình. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của nữ nghệ sĩ chuyển biến xấu nên cô đã lập tức phải nhập viện. Cát Phượng chia sẻ: "Chị nhập viện thôi Dạ. Cả tuần nay rồi, Chị gồng hết nổi rồi. Vậy là em nó đưa mình vào bệnh viện. Trên xe đến bệnh viện, Cát ói xanh mặt đắng họng. Đưa thẳng vào cấp cứu". Vì bị tiền đình, Cát Phượng nhiều lần nhập viện và dễ dẫn đến đột quỵ - Ảnh: FBNV Sau khi đến bệnh viện, vì yêu cầu phải test Covid-19 mới được vào nên chị đã khuyên Lâm Vỹ Dạ đi về nhưng cô vẫn ở lại với "đàn chị" đến khi cô ổn định tình hình mới ra về.

Trước thông tin mà Cát Phượng chia sẻ, nhiều người không khỏi lo lắng cho nữ nghệ sĩ. Đông đảo anh em nghệ sĩ như: Bằng Kiều, Trịnh Kim Chi, Thanh Duy, Quang Hà... đều để lại bình luận động viên cô giữ gìn sức khỏe và thận trọng với căn bệnh này.

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