Bị phạt tiền vì tuyên truyền địa long chữa trị Covid-19, Angela Phương Trinh tiếp tục chia sẻ món 'trà giun' kinh dị

Dù từng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin dùng giun đất chữa trị Covid-19, nhưng Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục lên tiếng ca ngợi giun đất.
- Mâu thuẫn với mẹ ruột sau khi sinh con, diễn viên Thanh Thuý mắc phải hội chứng trầm cảm lúc nào không hay
- Hậu bình luận khiếm nhã về hình xăm, nữ diễn viên Vbiz khẳng định: 'Tôi chưa từng chán hay tiếc nuối vì mình đã đặt kim bất kể một hình nào'
Cách đây chưa lâu, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Angela Phương Trinh vì cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến địa long trên mạng xã hội. Cụ thể, cô nàng bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin chưa qua kiểm chứng về việc sử dụng địa long (giun đất) để chữa trị Covid-19.
Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục đăng tải bài viết về công dụng của giun đất. Theo đó, cô nàng chia sẻ cách trị sốt và đau họng bằng giun đất: "Hôm qua con bị sốt nhẹ và đau họng, liền đi hái cỏ mực và đào 1 ít giun để nấu trà thập toàn. Uống vào hạ sốt sau 30 phút, cổ họng bớt đau, người nhẹ nhàng khoan khoái lắm ạ. Đỉnh thật! Con dùng đã thấy công dụng của trà này rồi nên yên tâm mà sống chung với cô vy ạ".
Chưa biết công dụng của món trà giun này ra sao, nhưng nghe tên gọi thôi cũng khiến nhiều người "nổi da gà" và hoài nghi về công dụng. Có thể thấy, lần này, cô nàng chỉ chia sẻ công dụng chung chung chứ không chỉ rõ địa long có thể chữa trị Covid-19 như những bài viết trước đây.
Dưới bài viết, cư dân mạng để lại bình luận như: "Sao ăn chay mà lại dùng giun làm thuốc được chị nhỉ?, "Nghe giun thấy hơi ghê, theo mình biết thì địa long là 1 vị thuốc quý ấy", "Biết là thuốc mà nhìn vô chén trà mắc ói luôn"...
Angela Phương Trinh từng là một gương mặt diễn viên nổi tiếng khi còn rất nhỏ. Cô nàng khá quen mặt với các khán giả qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Bà mẹ nhí, Tiểu thư đi học, Sứ mệnh trái tim... Hiện tại, nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.