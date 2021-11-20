Bị phạt tiền vì tuyên truyền địa long chữa trị Covid-19, Angela Phương Trinh tiếp tục chia sẻ món 'trà giun' kinh dị

Cách đây chưa lâu, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Angela Phương Trinh vì cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến địa long trên mạng xã hội. Cụ thể, cô nàng bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin chưa qua kiểm chứng về việc sử dụng địa long (giun đất) để chữa trị Covid-19.

Angela Phương Trinh từng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin dùng giun đất chữa trị Covid-19 - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục đăng tải bài viết về công dụng của giun đất. Theo đó, cô nàng chia sẻ cách trị sốt và đau họng bằng giun đất: "Hôm qua con bị sốt nhẹ và đau họng, liền đi hái cỏ mực và đào 1 ít giun để nấu trà thập toàn. Uống vào hạ sốt sau 30 phút, cổ họng bớt đau, người nhẹ nhàng khoan khoái lắm ạ. Đỉnh thật! Con dùng đã thấy công dụng của trà này rồi nên yên tâm mà sống chung với cô vy ạ".