Trải lòng về chuyện đời nghệ sĩ, Tấn Hoàng bộc bạch: 'Tài ba phải là những nhà bác học, chứ nghệ sĩ chẳng là gì'

Theo nghiệp diễn suốt 40 năm, trải qua nhiều thăng trầm với nghề, nghệ sĩ Tấn Hoàng đều lưu giữ lại kỷ niệm và trở thành những kinh nghiệm, bài học.

Trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã tâm sự với khán giả về chuyện nghệ sĩ. Theo chia sẻ, bản thân đã theo nghiệp diễn suốt 40 năm, trải qua nhiều thăng trầm, vui buồn, đau khổ với nghề. Tất cả anh đều lưu giữ lại kỷ niệm, trở thành những kinh nghiệm, bài học. Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Năm nay tôi 59 tuổi nhưng vào nghề ca hát này đã được 42 năm, từ lúc trốn học vào đoàn cải lương những đau buồn, khổ sở, thăng trầm trong nghề tôi đều trải qua hết. Tôi vào nghề hoàn toàn là tự thân, không có ai dìu dắt, chỉ bảo. Trên đường làm nghề, đạp phải chông gai nào tôi cũng tự phải cúi xuống nhổ gai ra. Nhưng tôi không vất cái gai đó đi mà bỏ vào túi, vì đó là kỷ niệm, ký ức để sau này còn ôn lại, rút kinh nghiệm làm nghề tốt hơn. Đến giờ tôi sẽ móc ra những chiếc gai đó để kể lại cho mọi người".

Nghệ sĩ Tấn Hoàng giao lưu với khán giả trên kênh YouTube mới lập - Ảnh: Chụp màn hình Với nghệ sĩ gạo cội, cả đời ông yêu nghề và tới giờ vẫn vậy. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Tôi đi theo nghề này cả đời mà tới giờ vẫn còn yêu nghề lắm. Có phim thì tôi đi quay, có kịch thì tôi đi diễn, có lời mời đi ca hát, tiệc tùng, cưới hỏi, đầy tháng, thậm chí đám ma tôi cũng hát. Đó là nghề thì tôi phải làm. Tấn Hoàng khẳng định, ông hài lòng với cuộc sống tuy nghèo nhưng không khổ hiện tại. Ông cho hay: "Hát đám ma không có gì là hạ cấp nghệ sĩ hết. Người ta có yêu thích tôi thì mới mời tôi. Ai cần thì tôi đi. Tôi lao động chính đáng để trang trải cho gia đình, đâu có gì đáng xấu hổ".

Nam nghệ sĩ khẳng định luôn biết ơn những khán giả đã yêu thương, ủng hộ mình - Ảnh: Chụp màn hình nam diễn viên quan điểm rằng nghệ sĩ cũng chỉ là một nghề như bao nghề khác trong cuộc đời. Đối tác trực tiếp của nghệ sĩ là khán giả. Nghệ sĩ phải tìm hiểu khán giả thích gì, đáp ứng nhu cầu của khán giả là tạm ổn. Tấn Hoàng chia sẻ: "Nghệ sĩ với tôi là một cái nghề như bao nghề khác trong cuộc đời này, không hơn không kém. Nghề nào cũng là nghề, đến nghề phụ hồ cũng phải trau dồi kĩ năng, kiến thức, tự học hỏi, nghiên cứu làm sao xây nhà cho đẹp để thành thợ xây, rồi chủ thầu. Nghệ sĩ cũng vậy, cũng như phụ hồ. Nghệ sĩ chẳng tài ba gì đâu. Tài ba phải là những nhà bác học, nghĩ ra cái nọ cái kia, chứ nghệ sĩ chẳng là gì. Nghệ sĩ cần sự điêu luyện để tồn tại được với nghề". Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn bộc bạch rằng trong nghề, Cái hơn nhau là phải yêu nghề thực sự. Và người nghệ sĩ phải trau dồi cho mình ngày càng điêu luyện để được đi theo đam mê.

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