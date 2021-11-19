Trải lòng về chuyện đời nghệ sĩ, Tấn Hoàng bộc bạch: 'Tài ba phải là những nhà bác học, chứ nghệ sĩ chẳng là gì'

Sao Việt 19/11/2021 16:00

Theo nghiệp diễn suốt 40 năm, trải qua nhiều thăng trầm với nghề, nghệ sĩ Tấn Hoàng đều lưu giữ lại kỷ niệm và trở thành những kinh nghiệm, bài học.

Trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã tâm sự với khán giả về chuyện nghệ sĩ. Theo chia sẻ, bản thân đã theo nghiệp diễn suốt 40 năm, trải qua nhiều thăng trầm, vui buồn, đau khổ với nghề. Tất cả anh đều lưu giữ lại kỷ niệm, trở thành những kinh nghiệm, bài học.

Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Năm nay tôi 59 tuổi nhưng vào nghề ca hát này đã được 42 năm, từ lúc trốn học vào đoàn cải lương những đau buồn, khổ sở, thăng trầm trong nghề tôi đều trải qua hết. Tôi vào nghề hoàn toàn là tự thân, không có ai dìu dắt, chỉ bảo. Trên đường làm nghề, đạp phải chông gai nào tôi cũng tự phải cúi xuống nhổ gai ra. Nhưng tôi không vất cái gai đó đi mà bỏ vào túi, vì đó là kỷ niệm, ký ức để sau này còn ôn lại, rút kinh nghiệm làm nghề tốt hơn. Đến giờ tôi sẽ móc ra những chiếc gai đó để kể lại cho mọi người".

nghe si tan hoang
Nghệ sĩ Tấn Hoàng giao lưu với khán giả trên kênh YouTube mới lập - Ảnh: Chụp màn hình

Với nghệ sĩ gạo cội, cả đời ông yêu nghề và tới giờ vẫn vậy. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Tôi đi theo nghề này cả đời mà tới giờ vẫn còn yêu nghề lắm. Có phim thì tôi đi quay, có kịch thì tôi đi diễn, có lời mời đi ca hát, tiệc tùng, cưới hỏi, đầy tháng, thậm chí đám ma tôi cũng hát. Đó là nghề thì tôi phải làm.

Tấn Hoàng khẳng định, ông hài lòng với cuộc sống tuy nghèo nhưng không khổ hiện tại. Ông cho hay: "Hát đám ma không có gì là hạ cấp nghệ sĩ hết. Người ta có yêu thích tôi thì mới mời tôi. Ai cần thì tôi đi. Tôi lao động chính đáng để trang trải cho gia đình, đâu có gì đáng xấu hổ".

nghe si tan hoang 1
Nam nghệ sĩ khẳng định luôn biết ơn những khán giả đã yêu thương, ủng hộ mình - Ảnh: Chụp màn hình

nam diễn viên quan điểm rằng nghệ sĩ cũng chỉ là một nghề như bao nghề khác trong cuộc đời. Đối tác trực tiếp của nghệ sĩ là khán giả. Nghệ sĩ phải tìm hiểu khán giả thích gì, đáp ứng nhu cầu của khán giả là tạm ổn.

Tấn Hoàng chia sẻ: "Nghệ sĩ với tôi là một cái nghề như bao nghề khác trong cuộc đời này, không hơn không kém. Nghề nào cũng là nghề, đến nghề phụ hồ cũng phải trau dồi kĩ năng, kiến thức, tự học hỏi, nghiên cứu làm sao xây nhà cho đẹp để thành thợ xây, rồi chủ thầu. Nghệ sĩ cũng vậy, cũng như phụ hồ. Nghệ sĩ chẳng tài ba gì đâu. Tài ba phải là những nhà bác học, nghĩ ra cái nọ cái kia, chứ nghệ sĩ chẳng là gì. Nghệ sĩ cần sự điêu luyện để tồn tại được với nghề".

Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn bộc bạch rằng trong nghề, Cái hơn nhau là phải yêu nghề thực sự. Và người nghệ sĩ phải trau dồi cho mình ngày càng điêu luyện để được đi theo đam mê.

Mâu thuẫn với mẹ ruột sau khi sinh con, diễn viên Thanh Thuý mắc phải hội chứng trầm cảm lúc nào không hay

Mâu thuẫn với mẹ ruột sau khi sinh con, diễn viên Thanh Thuý mắc phải hội chứng trầm cảm lúc nào không hay

Vì khác biệt thế hệ về quan điểm chăm sóc mẹ bầu sau sinh, nữ diễn viên gặp khá nhiều mâu thuẫn với chính mẹ ruột.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Tấn Hoàng  hát đam ma Nghề

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"