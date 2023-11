Hậu bình luận khiếm nhã về hình xăm, nữ diễn viên Vbiz khẳng định: 'Tôi chưa từng chán hay tiếc nuối vì mình đã đặt kim bất kể một hình nào'

Mới đây, nữ diễn viên trong bộ phim "Hương vị tình thân" khoe hình xăm lớn ở vị trí khá nhạy cảm. Song, điều này khiến không ít những buông lời "kém duyên" và khiếm nhã.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thu Quỳnh đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh khoe cận hình xăm ở mạn sườn trái. Theo đó, cô nàng lựa chọn hình chú cá voi màu xanh và hoàng tử bé để xăm ngay dưới chân ngực trái. Sau khi chia sẻ, hình xăm của nữ diễn viên nhận được nhiều lượt yêu thích từ phía khán giả.

Chia sẻ về hình xăm này, nữ diễn viên cho hay, bạn cô đã phải mất 2 năm để tạo ra một hình xăm ý nghĩa, khiến cô xúc động mỗi khi nhìn vào. Cô gọi tên hình xăm này là "Mẫu tử", với ý nghĩa đặc biệt là về tình mẹ con.

Dù đã nhiều lần đăng ảnh để lộ hình xăm ở ngón tay, cổ tay, bàn chân hay phần vai bên phải, nhưng đây là lần đầu tiên nữ diễn viên giải thích ý nghĩa hình xăm đặc biệt của mình.

Cô cho hay: "Ít ai biết, dưới hình con cá voi là chữ "Believe" với chữ "Be" màu đỏ - tên con tôi. "Be" trong "Believe" - niềm tin, sự tin tưởng và "be" trong "to be"- tồn tại. Tôi đã xăm nó ngay sau khi con tôi vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết! Điều ấy thật sự ý nghĩa với tôi. Nếu bạn hiểu về loài cá voi... bạn sẽ hiểu vì sao tôi quyết định giữ hình này bên mình!".

Theo lời của nữ diễn viên, hình xăm này là 'Mẫu tử' - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 33, Thu Quỳnh đã có 5 hình xăm. Đồng thời, người đẹp cũng khẳng định những hình xăm đều có ý nghĩa đặc biệt với mình nên cô không hối hận hay tiếc nuối khi chọn xăm mình.

Thu Quỳnh bộc bạch: "Xem bức ảnh này, chắc sẽ có nhiều người đánh giá không hay về tôi hoặc cũng khó tránh những bình luận khiếm nhã! Nhưng tôi quyết định up nó bởi tôi là tôi! Trước đây, tôi đã từng up hình này trên bản tin khi nó chưa hoàn thiện... bản tin chỉ tồn tại 24h và có bài báo nào đó đã nói rằng, tôi thấy phản cảm nên xóa ảnh đi... Xin đính chính, tôi không hề xóa nó! Với tôi, mỗi hình xăm lên cơ thể đều có ý nghĩa với cuộc đời tôi, tới giờ, tôi chưa từng chán hay tiếc nuối vì mình đã đặt kim bất kể một hình nào!".

Nhiều đồng nghiệp khen khéo ăn nói, ca sĩ Quang Lê thừa nhận: 'Trời cho tôi cái miệng để lấy tiền mà' Các nghệ sĩ dành lời khen cho Quang Lê bởi tài ăn nói duyên dáng bẩm sinh mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được, chính là “mở miệng ra nói là khiến người khác bị cuốn vào".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-binh-luan-khiem-nha-ve-hinh-xam-nu-dien-vien-vbiz-khang-dinh-toi-chua-tung-chan-hay-tiec-nuoi-vi-minh-da-dat-kim-bat-ke-mot-hinh-nao-437114.html