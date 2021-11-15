Bị 'kẻ hai thứ tóc' gọi điện quấy rối liên tục, MC Cát Tường bức xúc: '3 đêm liên tục rồi nhé!'

Sao Việt 15/11/2021 09:12

MC Cát Tường không giấu được sự bực tức khi liên tục bị người lạ gọi điện quấy rầy lúc sáng sớm khiến cô mất giấc ngủ.

Trên trang cá nhân, Cát Tường chia sẻ rằng 3 ngày gần đây, cứ 5 giờ sáng cô lại nhận được điện thoại từ số lạ, không rõ với mục đích gì khiến bản thân hết sức mệt mỏi. 

MC Cát Tường bức xúc bày tỏ: "Ủa sao tui hay bị quỷ ám quá vậy ta? Mấy anh, mấy chị, mấy bạn ơi, mình văn minh, lịch sự một chút chứ nhỉ? Mình gọi điện cho người không quen biết dù với mục đích gì, muốn hợp tác, muốn cua gái, muốn xin xỏ, trình bày thì lúc 5h sáng ai sẽ sẵn sàng nghe các bạn?".

Bị 'kẻ hai thứ tóc' gọi điện quấy rối liên tục, MC Cát Tường bức xúc: '3 đêm liên tục rồi nhé!' - Ảnh 1
Cát Tường bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân của mình - Ảnh: chụp màn hình

Những cuộc gọi vào lúc nửa đêm khiến cô bị làm phiền, thậm chí là mất ngủ mấy đêm liền. Cô cho hay: "Nghe điện thoại rung là người ta giật mình. Gọi điện thoại cho nhau lúc nửa đêm hay rạng sáng chỉ dành cho người nhà, người thân của nhau và cũng chỉ báo những tin cấp cứu. Các bạn không hiểu à? Không ai dạy như vậy à? 3 đêm liên tục rồi nhé! Tôi thấy hình avatar cũng 2 thứ tóc rồi mà kỳ vậy".

Bị 'kẻ hai thứ tóc' gọi điện quấy rối liên tục, MC Cát Tường bức xúc: '3 đêm liên tục rồi nhé!' - Ảnh 2
Bị gọi điện làm phiền vào nửa đêm, cô nàng mất ngủ và mệt mỏi - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người ham mộ đã đồng cảm với sự bực dọc và mệt mỏi của nữ nghệ sĩ. Đồng thời, không ít người đã khuyên nữ MC nên tắt các thiết bị điện tử và sóng wifi trước khi đi ngủ để không bị làm phiền.

Bị 'kẻ hai thứ tóc' gọi điện quấy rối liên tục, MC Cát Tường bức xúc: '3 đêm liên tục rồi nhé!' - Ảnh 3
Cát Tường hiện là một diễn viên, người dẫn chương trình Việt Nam - Ảnh: Internet

Cát Tường được nhiều khán giả biết đến với vai trò là diễn viên và MC nổi tiếng của các chương trình giải trí. Đồng thời, cô còn quen mặt với khán giả với vai trò bà mối của các chương trình hẹn hò. Cô cũng được khán giả yêu phim truyền hình qua các bộ phim như: Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Gạo nếp gạo tẻ, Biệt thự hoa hồng, Sóng gió gia đình.

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