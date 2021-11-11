Biến tấu 'Cô gái mở đường' gây phản cảm, nữ ca sĩ Việt viết tâm thư xin lỗi: 'Mong quý khán giả thông cảm và bỏ qua'

Ca khúc "Cô gái mở đường" được phối lại trên nền nhạc điện tử hiện đại, thay đổi phần lời, nhắc tới nhiều nhân vật lịch sử như Mẫu Âu Cơ, Hai Bà Trưng, Hồ Xuân Hương... với nội dung đề cao nữ quyền. Chính vì vậy, Han Sara dính loạt chỉ trích của cư dân mạng.

Trong tập mới nhất của chương trình "The Heroes" trên VTV3, ca sĩ Han Sara mang đến cho khán giả bản làm mới ca khúc nổi tiếng "Cô gái mở đường" (nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ). Ca khúc được phối lại trên nền nhạc điện tử hiện đại, thay đổi phần lời, nhắc tới nhiều nhân vật lịch sử như Mẫu Âu Cơ, Hai Bà Trưng, Hồ Xuân Hương... với nội dung đề cao nữ quyền. Tuy nhiên, bài hát biến tấu này bị khán giả cho biết là không phù hợp với thuần phong mỹ tục và đáng lên án. Đáng chú ý hơn là trang phục biểu diễn của nữ ca sĩ lẫn dàn vũ công lại hở hang quá đà, không hề phù hợp với một bài mang ý nghĩa cao đẹp của một thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Bài hát được làm mới từ 'Cô gái mở đường' của Han Sara không phù hợp với thuần phong mỹ tục - Ảnh: Internet Chính vì nhận được nhiều sự chỉ trích, nữ ca sĩ đã đăng tải tâm thư với lời xin lỗi và mong muốn công chúng thông cảm, bỏ qua. Cô viết: "Đầu tiên, Sara xin đại diện cho team T-Sa (gồm Han Sara và producer T.R.I) tại The Heroes 2021 gửi lời xin lỗi đến quý khán giả vì đã gây phiền lòng đến mọi người sau tiết mục Cô Gái Gen Z (phiên bản được làm mới từ ca khúc Cô Gái Mở Đường) lên sóng vào ngày 6/11 vừa qua. Han Sara lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân - Ảnh: chụp màn hình "Sau khi nhận được chủ đề từ master Nguyễn Hải Phong cho đêm Chung kết 1 của cuộc thi, Sara cùng producer T.R.I đã quyết định chọn làm mới Cô Gái Mở Đường vì cả team đều rất yêu thích ca khúc nổi tiếng này. Từ nội dung ý nghĩa của ca khúc Cô Gái Mở Đường, team T-Sa đã sáng tạo Cô Gái Gen Z với mong muốn truyền tải thông điệp nữ quyền của những cô gái thế hệ mới, tiếp bước và 'mở đường' cho những điều mới mẻ trong cuộc sống, sự nghiệp", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Han Sara mong được khán giả thông cảm - Ảnh: FBNV Đồng thời, nữ ca sĩ cũng nhận lỗi và cho biết ê-kíp thiếu sót khi để xảy ra sự việc này. Đây cũng là một bài học quý giá trong con đường làm nghệ thuật của tất cả các nghệ sĩ. Cô nàng cho hay: "Tuy nhiên, sau khi lên sóng, team T-Sa nhận được nhiều ý kiến cho rằng sự sáng tạo lần này chưa phù hợp với nguyên bản của ca khúc Cô Gái Mở Đường. Đây là một thiếu sót lớn của team nên rất mong quý khán giả thông cảm và bỏ qua. Team T-Sa và chương trình The Heroes cũng xin phép tháo gỡ tất cả dữ liệu của tiết mục. Một lần nữa, team T-Sa chân thành xin lỗi và chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khoẻ".

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