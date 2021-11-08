Rẽ ngang qua con đường diễn xuất, Nhật Kim Anh nhớ lại: 'Tôi diễn những vai phụ mờ nhạt, bị coi thường'

Lần đầu tiên, Nhật Kim Anh chia sẻ dài về con đường diễn xuất của mình trước khán giả.
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Nhật Kim Anh là một trong những gương mặt quen thuộc đối với màn ảnh nhỏ. Với gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, nữ diễn viên thường được giao cho các vai chịu thương, chịu khó và đầy nghị lực. Dù có xuất phát điểm từ một ca sĩ, không được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng Nhật Kim Anh lại ghi dấu ấn đậm nét trên cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ cùng loạt vai diễn để đời.
Lần đầu, Nhật Kim Anh thoải mái chia sẻ với công chúng về những ngày tháng "chập chững" theo con đường diễn xuất. Cô bộc bạch: "Sau khi thành công với ca hát, tôi quyết định dấn thân sang điện ảnh. Để có được những vai diễn đầu tiên, tôi phải đi casting, diễn những vai phụ mờ nhạt, bị coi thường". Hàng chục bộ phim từng tham gia, cô có đến hơn nửa số vai diễn có màu sắc chính diện số phận bi thảm.
Chia sẻ về vai diễn đầu tiên của mình, cô cho hay: "Vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi là nhân vật Cầm trong phim Long thành Cầm giả ca. Vai diễn này mang về cho tôi giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ 1. Đồng thời, nó cũng là bộ phim được dự đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Có thể nói, đây là vai diễn lớn để đời của tôi".
Dù là gương mặt được yêu thích ở cả mảng âm nhạc, song Nhật Kim Anh cũng có được thành công nhất định điện ảnh. Cô tâm sự: "Ngoài phim truyền hình Một cơn mê ra thì Long thành Cầm giả ca là bộ phim đánh dấu bước ngoặt, lật qua một trang mới đối với sự nghiệp của tôi. Nó giúp tôi bước qua một lĩnh vực khác là điện ảnh".
Hiện tại, Nhật Kim Anh cũng có được thành công nhất định ở cả mảng điện ảnh lẫn âm nhạc. Ngoài ra, cô còn phát triển và đầu tư kinh doanh riêng. Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp ngày càng phát triển, con đường tình duyên của cô khá là lạn đận.