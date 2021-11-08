Rẽ ngang qua con đường diễn xuất, Nhật Kim Anh nhớ lại: 'Tôi diễn những vai phụ mờ nhạt, bị coi thường'

Nhật Kim Anh là một trong những gương mặt quen thuộc đối với màn ảnh nhỏ. Với gương mặt xinh đẹp, dịu dàng, nữ diễn viên thường được giao cho các vai chịu thương, chịu khó và đầy nghị lực. Dù có xuất phát điểm từ một ca sĩ, không được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng Nhật Kim Anh lại ghi dấu ấn đậm nét trên cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ cùng loạt vai diễn để đời.

Lần đầu, Nhật Kim Anh thoải mái chia sẻ với công chúng về những ngày tháng "chập chững" theo con đường diễn xuất. Cô bộc bạch: "Sau khi thành công với ca hát, tôi quyết định dấn thân sang điện ảnh. Để có được những vai diễn đầu tiên, tôi phải đi casting, diễn những vai phụ mờ nhạt, bị coi thường". Hàng chục bộ phim từng tham gia, cô có đến hơn nửa số vai diễn có màu sắc chính diện số phận bi thảm.