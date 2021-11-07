Con gái Việt Hương lần đầu đón sinh nhật tại Việt Nam, tiết lộ 1 điều đặc biệt

Sao Việt 07/11/2021 15:07

Mới đây, vợ chồng Việt Hương chia sẻ bộ ảnh mới kèm lời chúc ngọt ngào đến con gái của mình khiến người ham mộ không khỏi thích thú.

Vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương đã chia sẻ bộ ảnh mừng con gái ở tuổi mới trên trang cá nhan của mình. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên bé đón sinh nhật tại Việt Nam. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc bày tỏ: "Chúc mừng sinh nhật con gái. Sinh nhật đầu tiên tại Việt Nam và đủ bố mẹ. Yêu con sinh nhật 12 tuổi đặc biệt".

Dưới phần bình luận, người hâm mộ đều dành những lời khen, lời chúc sinh nhật đến con gái Việt Hương. Khoảnh khắc gia đình nữ danh hài tạo dáng bên nhau khiến người xem không khỏi ngưỡng mộ và thích thú.

vo chong hoai phuong viet huong 1Con gái Việt Hương lần đầu đón sinh nhật tại Việt Nam, tiết lộ 1 điều đặc biệt - Ảnh 2
Đây cũng là lần đầu tiên bé đón sinh nhật tại Việt Nam - Ảnh: FBNV

Đồng thời, nữ nghệ sĩ cũng không quên nhắn nhủ tới con gái. Cô bày tỏ: "Chúc con thành nhân, con không cần theo nghề cha mẹ, con chọn nghề nào con thích hết lòng với nghề là ok, sống biết chia sẻ, hiếu đạo, quan trọng là biết điều sẽ gặp nhiều may mắn nhé!".

Theo chia sẻ trước đây, nữ danh hài luôn cản thấy hài lìng và tự hào về cô con gái tự lập của mình. Ngoài ra, cô con gái Elyza cũng đồng hành cùng bố mẹ trong các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là trong giai đoạn giãn cách vừa qua. 

 

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Thời gian trước đây, cô con gái sinh sống cùng bố ở Mỹ - Ảnh: FBNV

Elyza Nguyễn Phương Vy sinh năm 2009, là kết quả của cuộc hôn nhân giữa Việt Hương và Hoài Phương. Trước đây, bé sinh sống cùng bố ở Mỹ, còn Việt Hương thường xuyên đi về Việt Nam để tham gia nghệ thuật. Từ đầu năm 2021, vợ chồng nữ danh hài quyết định đưa con về nước định cư. 

Chia sẻ về việc bé về Việt Nam, thay đổi môi trường sống và học tập, nữ danh hài bày tỏ, cô vẫn yên tâm vì con học trường quốc tế, giao tiếp tiếng Anh và dễ hơn so với ở Mỹ. 

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