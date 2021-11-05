Nam diễn viên Việt 'gạo cội' chi tiền 'mạnh tay', tặng vợ 'hộp xế' hơn chục tỷ đồng

Sao Việt 05/11/2021 10:31

Mới đây, vợ diễn viên Chi Bảo chia sẻ hình ảnh chiếc xe hơi sang trọng ông xã mua tặng vợ nhân dịp cô sắp sinh con đầu lòng.

Đầu tháng 7 vừa qua, bà xã Chi Bảo thông báo tin vui mang bầu ở tuổi 32. Trước tin vui này, nam diễn viên đã mua tặng vợ một chiếc xe hơi sang trọng nhân dịp cô sắp sinh con đầu lòng.

Mới đây, Lý Thùy Chang đã chia sẻ hình ảnh chiếc xe hơi sang trọng mà ông xã mua tặng mình. Mẹ bầu vui vẻ cho hay: "Đây là những hình ảnh nhà sản xuất mới cập nhật của em yêu được kiểm tra lần cuối các chi tiết trước khi xuất xưởng. Phải mất mấy tháng mới được vừa ý, rất nóng lòng chờ đón em yêu 01/2022. Cám ơn ông xã Chi Bảo món quà cho mẹ và bé. Quà cưới phải "ngầu" hơn nữa nha".

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Chi Bảo mua tặng vợ một chiếc xe hơi sang trọng nhân dịp cô sắp sinh con đầu lòng - Ảnh: Internet

Khi được bạn bè hỏi về giá trị chiếc xe, bà xã của nam diễn viên cho biết: "Em cũng không rõ giá. Hỏi nhất định chàng không nói". Song, theo nhiều người tiết lộ, xe hơi Chi Bảo tặng vợ là dòng Bentley Flying Spur V8 có giá khoảng từ 16 tỷ đồng đến 21 tỷ đồng. 

Trước đó, sau khi TP.HCM nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, nam diễn viên tranh thủ đưa vợ đi du lịch biển và thường xuyên tặng cô những món quà lãng mạn nhân dịp lễ đặc biệt. 

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Vợ chồng Chi Bảo thường đi du lịch cùng nhau - Ảnh: Internet

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Dù mang bầu nhưng bà xã của Chi Bảo vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn và tràn đầy năng lượng - Ảnh: Internet

Hiện tại, vợ của Chi Bảo đang ở tháng cuối của thai kỳ, cô nhận được sự hỗ trợ và động viên hết mình từ ông xã. Dù mang bầu nhưng cô vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng ngời cùng vóc dáng gọn gàng nhờ chăm chỉ tập yoga mỗi ngày. 

Về phía Chi Bảo, anh tuyên bố giải nghệ, tạm dừng con đường nghệ thuật để tập trung vào hoạt động kinh doanh riêng. Những dự án của Chi Bảo bao gồm các tiện nghi như biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, spa... và nhiều hoạt động trải nghiệm như thiền, nhà yoga, cắm trại, đi bộ, đạp xe… Nhờ vậy, vợ chồng anh sở hữu cuộc sống sung túc, đủ đầy chuẩn bị đón con đầu lòng ra đời.

 

Từ khóa:   bà xã Chi Bảo Sao Việt Chi Bảo

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