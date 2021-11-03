Danh hài Vân Sơn khoe vườn cây rộng bạt ngàn, trĩu quả trong biệt thự 'sang - xịn - mịn' tại Mỹ

Trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ Vân Sơn đã đăng tải video quay lại cảnh khu vườn trái cây rộng hàng trăm mét vuông tại biệt thự ở Mỹ.
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Vân Sơn là một trong những danh hài nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Nam danh hài nổi tiếng với lối diễn hài hước, chân thực và mộc mạc. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, anh còn được nhắc đến với vai trò là doanh nhân tài ba. Ở tuổi 60, anh chọn cho mình cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ tại Mỹ.
Mới đây, trên kênh Youtube, nam danh hài Vân Sơn đã chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của mình. Cụ thể, đoạn video ghi lại cảnh anh ngồi trong khu vườn trái cây rộng hàng trăm mét vuông tại biệt thự nhà mình. Anh bày tỏ: "Tôi cứ tưởng mình tôi thích vườn trái cây này thôi, ai ngờ đâu khán giả cũng mê quá trời. Nhiều người còn thích vườn trái cây của tôi còn hơn cả tôi nữa. Vì nhiều người yêu cầu quá nên hôm nay tôi sẽ đăng tải lại những hình ảnh về vườn trái cây của tôi".
Tiếp đó, anh quyết định giới thiệu lại vì còn rất nhiều loại cây chưa khoe với người hâm mộ. Anh liền dẫn mọi người đi tham quan một góc vườn nhà mình. Anh vui vẻ giới thiệu "vườn nhà trồng" trĩu quả: "Mọi người nhìn đằng sau tôi là cây cam, kế bên là cây quýt đều sai trĩu quả. Quýt này phải đợi vài tháng nữa chín vàng cả cây nhìn mới đã, nhưng ngay từ bây giờ quả đã căng bóng thế này rồi, mọc nhiều tới rụng cả cành.
Dù đây chỉ là một góc nhỏ trong vườn, nhưng cũng đủ loại cây và cây nào cũng ra trái trĩu cành, nhìn vô cùng bắt mắt: "Bên phải tôi là cây xoài cát trồng được 10 năm rồi, năm nào cũng ra hoa nhưng không kết trái được. Chẳng hiểu sao năm nay trái lại nhiều chi chít. Xoài này là xoài cát Hòa Lộc, tôi đem qua Cali trồng chơi ai ngờ lên quá trời. Cây bưởi này mà chín là quả cũng vàng, to, ngọt, ngon, thơm, đã lắm. Bên cạnh cây bưởi là cây cam không hạt, vắt lấy nước uống thì quá tuyệt".
Tiếp đó, Vân Sơn dẫn khán giả đi tham quan một số cây khác như mận, cam, táo... Anh nói: "Cây bưởi là cây cam không hạt, vắt lấy nước uống thì quá tuyệt. Đằng sau tôi là cây mận, tuy năm nay không có trái nhưng năm ngoái chín đỏ cả cây, rụng xuống đất vô số. Bên cạnh tôi là cây mãng cầu Úc cũng đang ra trái. Cây táo tàu này là ngôi sao trong vườn cây trái của tôi vì nó được rất nhiều người ái mộ, hỏi han. Nó đang ở cuối mùa nên các trái đều trở thành màu đỏ rượu, nhìn đẹp vô cùng".
Được biết, vườn cây trong biệt thự nhà Vân Sơn tại Mỹ có diện tích rộng đến vài trăm mét vuông, trồng đủ các loại cây trái xum xuê nhưng khá sạch sẽ và được đầu tư cả tiểu cảnh đắt tiền. Khu vườn này là nơi anh thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nhờ vườn trái cây này, anh hầu như không phải đi chợ mua trái cây. Thậm chí, anh còn đem trái cây tặng cho nhiều nghệ sĩ khác.