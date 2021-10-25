Sao Việt bế con đi làm: Đông Nhi nhận được 'cơn mưa' lời khen, Hồ ngọc Hà lại bị nhắc khéo chỉ vì một phút 'lỡ dại'

Sao Việt 25/10/2021 15:54

Sau những ngày ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các sao nữ đã nhanh chóng trở lại với guồng quay công việc. Hội mẹ bỉm showbiz Việt cũng "tay xách nách mang' bồng bế con cưng tới phim trường.

Có bố mẹ là những ngôi sao hàng đầu làng giải trí Việt nên những nhóc tỳ của dàn sao Việt luôn thu hút sự quan tâm đông đảo từ hàng triệu người hâm mộ trên khắp cả nước. Đặc biệt là "cậu ấm, cô chiêu" của 2 gia đình "quyền lực" Hồ Ngọc Hà - Kim Lý và Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Thậm chí hội bé cưng 'ngạm thìa vàng" còn sở hữu trang mạng xã hội lên đến hàng nghìn lượt theo dõi của cư dân mạng. 

Sau những ngày ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các sao nữ đã nhanh chóng trở lại với guồng quay công việc. Song, các bé vẫn còn khá nhỏ nên việc rời con lúc này rất khó. Không ít mỹ nhân Việt đã "tay xách nách mang", vừa phải ôm bé vào lòng, vừa để chuyên gia tút tát lại gương mặt.

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Con trai Leo đi làm cùng mẹ - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc Hà Hồ ẵm bé Leon khi đang được chuyên gia trang điểm "họa mặt" từng gây sốt MXH. Tuy nhiên giây phút này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một cư dân mạng đã "nhắc khéo" nữ ca sĩ: "Makeup thì đừng bế em bé chị ơi. Bụi phấn bay vào cháu không tốt đâu ạ". Son phấn đối với một số bà mẹ sau sinh vốn đã nhạy cảm huống hồ gì việc cô bế bé, có thể rất nhiều bụi phấn rơi xuống làm bé hít phải. Tuy nhiên, nhiều người lại phản bác rằng, không ai yêu và hiểu bé bằng mẹ nên cho rằng, số đông đã quá gay gắt.

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Bình luận của cư dân mạng góp ý cho nữ ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Trước đó không lâu, Đông Nhi cũng chia sẻ hình ảnh con gái Winnie đang ngủ trên vòng tay của mẹ. Đáng chú ý là nữ ca sĩ vừa tranh thủ hậu kì trước khi chụp bằng việc ôm con và kéo nhẹ váy xuống cho con ti sữa. Nữ ca sĩ thi thoảng cũng bông đùa rằng "thế lực nhí" nhà mình hôm nay được làm quản lý, giám sát các cô chú nghệ sĩ của công ty làm việc.

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Con gái còn nhỏ tuổi chưa cai sữa lại rất quấn mẹ nên cô nàng liên tục phải dành góc riêng để cho con ti - Ảnh: FBNV

Con gái đầu lòng của cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng hiện đang là một trong những em bé được quan tâm nhất showbiz Việt, "hot" không kém bố mẹ. Mỗi khi nữ ca sĩ chia sẻ ảnh con lên mạng xã hội đều nhận được rất nhiều lượt thả tim và bình luận khen ngợi của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Đông Nhi Hồ Ngọc Hà nhóc tỳ nhà sao Việt

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