Ca sĩ Phi Hùng lần đầu bộc bạch về chuyện đời tư: '44 tuổi rồi tôi vẫn chưa vợ và nhiều lần đau khổ vì tình'

Sao Việt 02/11/2021 15:28

Trải qua nhiều cuộc tình không thành, Nguyễn Phi Hùng thú nhận: "Cái số tôi rất lận đận trong tình duyên, 44 tuổi vẫn chưa vợ, nhiều lần phải đau khổ vì tình".

Nguyễn Phi Hùng xuất thân là một diễn viên múa ba lê. Bước chân vào làng giải trí từ năm 2000 và cho đến nay, nam ca sĩ đã để lại nhiều bài hát nổi đình, nổi đám. Ngoài ca hát, anh cũng khá quen mặt với khán giả với nhiều bộ phim ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh.

Mới đây, trong chương trình truyền hình tâm sự về chủ đề "Tình đầu khó phai", ca sĩ Phi Hùng đã có dịp chia sẻ dài về mối tình đầu của mình. Ở tuổi 44, Nguyễn Phi Hùng vẫn “chăn đơn gối chiếc”, chưa lập gia đình. Anh thừa nhận bản thân lận đận trong tình duyên, nhiều lần đau khổ. Nam ca sĩ cũng bộc bạch về mối tình đầu của mình: "Mối tình đầu tuy không đẹp nhất nhưng mang đến những xúc cảm, giúp tôi trọn vẹn, sâu sắc hơn cho những cuộc tình tiếp theo".

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 Ca sĩ Phi Hùng đã có dịp chia sẻ dài về mối tình đầu của mình - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ bộc bạch thêm: "Năm nay tôi đã 44 tuổi rồi nhưng vẫn chăn đơn gối chiếc, chưa được hưởng cảm giác có vợ con, gia đình trọn vẹn. Cái số tôi rất lận đận trong tình duyên, 44 tuổi vẫn chưa vợ, nhiều lần phải đau khổ vì tình".

Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm về mối tình đầu của mình: "Vào những năm 19 tuổi, tôi không biết con gái nghĩ gì nên thay vì hỏi trực tiếp người mình thích, tôi lại tự phỏng đoán. Khi đó, tôi có thích một cô gái. Tôi lén nắm tay cô ấy nhưng cảm nhận bàn tay cô ấy lạnh nên nghĩ rằng cô ấy không có tình cảm với mình, trong khi chữ thương lòng tôi lớn gấp bội phần, nên thành ra đau khổ. Sau này tôi mới biết, phụ nữ khi có cảm xúc thì bàn tay họ chuyển qua lạnh chứ không còn ấm. Tôi cứ tiếc mãi vì đánh mất cơ hội có mối tình đầu ấy".

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Ở tuổi 40, nam ca sĩ vẫn chưa lập gia đình - Ảnh: Internet

Anh cho biết: "Sau này, tôi thích một cô gái học chung trường múa và ở nội trú. Mỗi ngày, chúng tôi đều chờ nhau tan trường, đi về cùng nhau. Dù không ai nói gì nhưng trong lòng tôi chỉ mong đoạn đường ấy thật dài".

Tuy nhiên, tình cảm không ai thổ lộ nên mọi thứ nhạt dần. Trải qua nhiều cuộc tình không thành và va vấp trong tình yêu, Nguyễn Phi Hùng thú nhận, hiện tại nếu tìm được người con gái khiến anh rung cảm, anh sẽ nắm bắt bằng cả con tim. Vậy nên, dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng nam ca sĩ vẫn chưa được một nửa của mình: "Tôi vẫn tìm mỗi ngày nhưng chưa gặp được người đặc biệt ấy, thành ra vẫn cứ cô đơn".

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Từ khóa:   Nguyễn Phi Hùng hôn nhân Sao Việt

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