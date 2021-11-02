Một nữ diễn viên Vbiz 'vỡ oà hạnh phúc' ngay sau khi hạ sinh song thai, dàn sao Việt ồ ạt dành 'cơn mưa' lời chúc tốt đẹp

Sao Việt 02/11/2021 10:12

Sau thời gian mang bầu, diễn viên Vân Trang hạnh phúc khôn xiết khi chào đón một cặp sinh đôi trước sự chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh.

Vào tháng 7 vừa qua, diễn viên Vân Trang đã báo tin vui về lần mang bầu thứ hai sau 5 năm kết hôn cùng ông xã Quân Lê. Trong thời gian mang bụng bầu vượt mặt, nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn vì bị nghén nặng từ tháng thứ hai của thai kì. Đồng thời, mùa dịch Covid-19 cũng khiến gia đình cô gặp nhiều bất tiện trong việc chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. 

dien vien van trang
'Tổ ấm nhỏ' hạnh phúc viên mãn của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

Thông tin về cặp song sinh vừa chào đời được diễn viên Vân Trang hạnh phúc đăng tải trên trang cá nhân. Cụ thể, cô viết: "01/11/2021. QUINISHA - QUIANNA, 9:48 am - 9:49 am, 2kg8 - 2kg8". Theo đó, nữ diễn viên hạ sinh hai bé sinh đôi vào lúc 9h48 và 9h49 ngày 1/11, hai nhóc tỳ đều nặng 2kg8.

dien vien van trang 1
Vân Trang hé lộ về cặp song sinh trên trang cá nhân - Ảnh: chụp màn hình

Đồng thời, nữ diễn viên còn chia sẻ hình ảnh hai bộ đồ trẻ sơ sinh cực đáng yêu, tiết lộ tên gọi của cặp sinh đôi này là Quinisha và Quianna. Dù không tiết lộ giới tính thế nhưng dựa theo tên, nhiều người cho rằng Vân Trang đã hạ sinh một cặp bé gái sinh đôi. 

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến gia đình Vân Trang. Không thể thiếu trong số đó chính là những người bạn, đồng nghiệp của cô trong giới diễn viên như Thúy Diễm, Lê Khánh, Thanh Trúc, Lý Thanh Thảo, Huỳnh Đông, Huỳnh Quý, Hà Trí Quang…  Đa số, các đồng nghiệp gửi lời như: "Chúc mừng em và gia đình nha, quá tuyệt vời!", "Chúc mừng bé Trang và cả gia đình đáng yêu nhá", "Giỏi quá mẹ Trang ơi! Xin chúc mừng cả nhà!", "Chúc mừng gia đình em nha! Tuyệt vời quá!"...

dien vien van trang 2
Sao Việt dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến gia đình Vân Trang - Ảnh: chụp màn hình

Trước đó, trên trang cá nhân, mẹ ba con từng tâm sự rằng cô đã tăng 13-14 kg trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, Vân Trang luôn có ông xã và con gái Queenie bên cạnh chăm sóc và động viên. Không những thế, con gái đầu lòng của cặp đôi - bé Queenie cũng dành nhiều sự yêu thương, lo lắng cho mẹ. 

Sao Việt bế con đi làm: Đông Nhi nhận được 'cơn mưa' lời khen, Hồ ngọc Hà lại bị nhắc khéo chỉ vì một phút 'lỡ dại'

Sao Việt bế con đi làm: Đông Nhi nhận được 'cơn mưa' lời khen, Hồ ngọc Hà lại bị nhắc khéo chỉ vì một phút 'lỡ dại'

Sau những ngày ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các sao nữ đã nhanh chóng trở lại với guồng quay công việc. Hội mẹ bỉm showbiz Việt cũng "tay xách nách mang' bồng bế con cưng tới phim trường.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Vân Trang sao Việt sinh con gia đình Vân Trang

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 33 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 55 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"