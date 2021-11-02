Một nữ diễn viên Vbiz 'vỡ oà hạnh phúc' ngay sau khi hạ sinh song thai, dàn sao Việt ồ ạt dành 'cơn mưa' lời chúc tốt đẹp

Sau thời gian mang bầu, diễn viên Vân Trang hạnh phúc khôn xiết khi chào đón một cặp sinh đôi trước sự chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh.

Vào tháng 7 vừa qua, diễn viên Vân Trang đã báo tin vui về lần mang bầu thứ hai sau 5 năm kết hôn cùng ông xã Quân Lê. Trong thời gian mang bụng bầu vượt mặt, nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn vì bị nghén nặng từ tháng thứ hai của thai kì. Đồng thời, mùa dịch Covid-19 cũng khiến gia đình cô gặp nhiều bất tiện trong việc chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. 'Tổ ấm nhỏ' hạnh phúc viên mãn của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV Thông tin về cặp song sinh vừa chào đời được diễn viên Vân Trang hạnh phúc đăng tải trên trang cá nhân. Cụ thể, cô viết: "01/11/2021. QUINISHA - QUIANNA, 9:48 am - 9:49 am, 2kg8 - 2kg8". Theo đó, nữ diễn viên hạ sinh hai bé sinh đôi vào lúc 9h48 và 9h49 ngày 1/11, hai nhóc tỳ đều nặng 2kg8.

Vân Trang hé lộ về cặp song sinh trên trang cá nhân - Ảnh: chụp màn hình Đồng thời, nữ diễn viên còn chia sẻ hình ảnh hai bộ đồ trẻ sơ sinh cực đáng yêu, tiết lộ tên gọi của cặp sinh đôi này là Quinisha và Quianna. Dù không tiết lộ giới tính thế nhưng dựa theo tên, nhiều người cho rằng Vân Trang đã hạ sinh một cặp bé gái sinh đôi. Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến gia đình Vân Trang. Không thể thiếu trong số đó chính là những người bạn, đồng nghiệp của cô trong giới diễn viên như Thúy Diễm, Lê Khánh, Thanh Trúc, Lý Thanh Thảo, Huỳnh Đông, Huỳnh Quý, Hà Trí Quang… Đa số, các đồng nghiệp gửi lời như: "Chúc mừng em và gia đình nha, quá tuyệt vời!", "Chúc mừng bé Trang và cả gia đình đáng yêu nhá", "Giỏi quá mẹ Trang ơi! Xin chúc mừng cả nhà!", "Chúc mừng gia đình em nha! Tuyệt vời quá!"...

Sao Việt dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến gia đình Vân Trang - Ảnh: chụp màn hình Trước đó, trên trang cá nhân, mẹ ba con từng tâm sự rằng cô đã tăng 13-14 kg trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, Vân Trang luôn có ông xã và con gái Queenie bên cạnh chăm sóc và động viên. Không những thế, con gái đầu lòng của cặp đôi - bé Queenie cũng dành nhiều sự yêu thương, lo lắng cho mẹ.

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