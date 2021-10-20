Không những không sợ cái tên Việt Hương sẽ ảnh hưởng đến "số phận" của phim, Hoàng Mập còn khẳng định "chắc nịch" rằng: "Tôi rất tin tưởng Việt Hương".

Đạo diễn Hoàng Mập vừa tiết lộ rằng anh sẽ bấm máy phim mới "Bến lở liêu xiêu" với sự tham gia của nhiều diễn viên tên tuổi, trong đó có Việt Hương vào ngày 8/11 tới đây. Chia sẻ trên Pháp luật và bạn đọc, Hoàng Mập không né tránh câu hỏi liên quan tới chuyện mời Việt Hương đóng vai chính trong phim ở thời điểm... nhạy cảm này, bằng thái độ vô cùng "đanh thép".

Hoàng Mập và Việt Hương là đôi bạn chơi thân từ thuở còn học tại trường Sân khấu Điện ảnh - Ảnh: Internet Khi nhắc đến vấn đề về việc Việt Hương đang bị nữ CEO réo tên trên mạng xã hội về chuyện từ thiện. Không những không sợ cái tên Việt Hương sẽ ảnh hưởng đến "số phận" của phim, Hoàng Mập còn rất tin tưởng và bày tỏ: "Tôi trả lời không cần suy nghĩ luôn. Vì cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật không sợ lửa". Hoàng Mập còn rất tin tưởng Việt Hương - Ảnh: Internet Nam diễn viên cũng khẳng định "chắc nịch" rằng: "Tôi rất tin tưởng Việt Hương. Tôi chơi với Việt Hương không phải một ngày một giờ mà mấy chục năm rồi. Tôi nói chuyện hàng ngày với Việt Hương, tôi hiểu hết. Việt Hương rất đàng hoàng. Tôi nói thẳng luôn, kể cả phim tôi không chiếu được vì cái tên Việt Hương thì tôi vẫn vui, không sao hết".

Việt Hương còn rất có 'uy' trong đoàn phim - Ảnh: Internet Vị đạo diện này cũng không ngần ngại dành những lời khen có cánh cho "bạn thân". Anh cho biết trên phim trường, nữ diễn viên kông còn vẻ hài hước, những câu bông đùa như khán giả thường thấy, thay vào đó, cô vô cùng nghiêm túc. Đồng thời, Hoàng Mập bật mí rằng nữ danh hài tận tâm và luôn chỉnh chu qua từng lời thoại.

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