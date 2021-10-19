Tình bạn 'keo sơn' giữa ông bầu Quang Huy và Ưng Hoàng Phúc: 'Chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều sóng gió'

Sao Việt 19/10/2021 22:08

Ngay khi có dịp được gặp mặt, nhạc sĩ Quang Huy có những chia sẻ về tình bạn "gắn bó keo sơn" với Ưng Hoàng Phúc.

Vừa qua, tại chương trình Ngày xưa chill phết, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã nhớ lại những kỷ niệm của anh khi mới bắt đầu sự nghiệp cùng nhóm 1088. Khi nhóm 1088 tan rã năm 2002, nam ca sĩ nhận lời mời đầu quân về công ty của nhạc sĩ Quang Huy làm ca sĩ solo.

Anh trải lòng với khán giả: "Thời điểm nhóm 1088 tan rã, tôi khá tiếc nuối, nhưng cũng nhờ đó mà mở ra một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của tôi. Ngay từ khi bắt đầu bước chân đi hát solo, tôi đã gặt hái được nhiều thành công. Album đầu tiên tôi thực hiện gây nên hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn bộ khán giả cả nước, ai ai cũng biết. 

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Nhóm 1088 khi vẫn còn hoạt động - Ảnh: Internet

"Chỉ sau 2 tuần, tôi đã phát hành được 15 ngàn bản album, sau 1 tháng là 55 ngàn bản. Kết thúc thời gian phát hành, tôi bán được hơn 200 ngàn bản album. Đây là một kỷ lục mà chưa nghệ sĩ Việt Nam nào vượt qua được", anh bộc bạch thêm.

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Ông bầu Quang Huy và Ưng Hoàng Phúc thuở mới 'về chung một nhà' - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các nhạc sĩ đã "chấp bút" nên thành công trong con đường nghệ thuật của anh. Anh cho biết: "Các nhạc sĩ tham gia album như Nguyễn Hoài Anh, Quang Huy đều cũng ở độ tuổi trẻ trung như tôi. Ba anh em tôi đều đang ở độ tuổi hăng máu với âm nhạc nên cùng hợp lại để tạo bản hit. Chúng tôi tạo dựng được mô hình về một thần tượng âm nhạc".

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Ngưỡng mộ trước tình bạn của nhạc sĩ Quang Huy và Ưng Hoàng Phúc - Ảnh: Internet

Cũng có mặt tại chương trình, nhạc sĩ Quang Huy cũng được mời đến để chia sẻ về Ưng Hoàng Phúc. Anh chia sẻ về người bạn thân thiết của mình: "Khi tôi gặp Phúc, chúng tôi như có tư duy tương thông với nhau sẵn nên chỉ cần nói chuyện 20 phút là đạt được các điều khoản cơ bản để hợp tác. Và chúng tôi đã đi cùng nhau trong suốt 7 năm đẹp nhất của cuộc đời mình".

Đồng thời, anh gợi nhớ về lần hợp tác đầu tiên giữa mình và Ưng Hoàng Phúc. Anh cho hay: "Chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều sóng gió và tôi thấy Phúc là một nghệ sĩ rất chuyên nghiệp".

Từ khóa:   ca sĩ Ưng Hoàng Phúc Quang Huy tình bạn thân thiết trong showbiz Việt

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