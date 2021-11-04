Mặc dù nữ nghệ sĩ Cát Tường được nhiều người biết đến trong chương trình "se duyên" cho nhiều cặp đôi. Song, cô lại có một cuộc sống khá lận đận trong chuyện tình cảm.

Nhắc đến các chương trình hẹn hò, người ta không thể không nhắc đến cái tên Cát Tường. Bằng kinh nghiệm và sự từng trải, nữ nghệ sĩ đã giúp hàng ngàn người cô đơn, tìm được bến đỗ sau giông bão cuộc đời. Song, trong buổi phát trực tiếp trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ bất ngờ "than thở" rằng mình cô đơn và không có nhiều bạn bè xung quanh. Theo đó, nữ nghệ sĩ bày tỏ trước người mộ: "Tôi giống như bị tự kỷ. Ở nhà, nếu tôi livestream nói chuyện với mọi người thì không sao, nhưng hễ làm việc một mình là lại tự nói chuyện với chính mình và với đồ vật. Tôi có tật vừa làm vừa nói, nói một mình".

Cát Tường tâm sự với khán giả trên livestream mới đây - Ảnh: chụp màn hình Dù là người nổi tiếng và hoạt ngôn, nhưng "bà mối' lại khá ít bạn bè. Cô chia sẻ: "Tôi ít bạn lắm, không chơi với nhiều người. Mọi người nhìn là biết, trong nghề tôi không chơi với nhiều đồng nghiệp. Tôi chỉ có đi làm, giao lưu vui vẻ rồi thôi. Đồng nghiệp mà là bạn thì tôi chỉ chơi với mình Tiết Cương, Quốc Thuận, Minh Dũng. Đồng nghiệp nữ tôi không chơi với ai hết, có mỗi chị Lê Giang thì lâu lắm cũng không gặp". Tiết Cương cũng là một người bạn thân thiết với nữ nghệ sĩ - Ảnh: Internet Ít ai biết rằng đằng sau gương mặt luôn tươi cười của nữ nghệ sĩ lại mang nhiều tâm tư và âu lo. Cô giãy bày: "Nói chung, tôi ít bạn lắm và không có bạn thân nên hay căng thẳng và bị tự kỷ lắm. Bác sĩ còn nói tôi bị một dạng căng thẳng. Nhưng tôi cũng thuộc dạng lì lợm, không chịu điều trị. Bác sĩ nói tôi đi điều trị nhưng tôi không đi. Tôi nghĩ trong đầu, tôi nói nhiều thế này thì đi điều trị tâm lý là bác sĩ tư vấn cho tôi hay tôi tư vấn cho bác sĩ đây".

Nữ nghệ sĩ lại mang nhiều tâm tư và âu lo - Ảnh: Internet Ngoài ra, cô quan niệm rằng phụ nữ hiện đại phải độc lập, kiếm được tiền mới không bị đối phương khinh thường. Cô tâm sự: "Tôi cố chấp và có sự tự hào riêng cho bản thân mình. Tôi làm gì cũng thích độc lập, thích tự làm một mình. Tôi không có bạn bè, cô độc lắm. Niềm vui hàng ngày của tôi là nói chuyện với người hâm mộ của mình".

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