'Bà mối' Cát Tường 'chăn đơn gối chiếc' ngậm ngùi: 'Tôi không có bạn bè, cô độc lắm!'

Sao Việt 04/11/2021 11:39

Mặc dù nữ nghệ sĩ Cát Tường được nhiều người biết đến trong chương trình "se duyên" cho nhiều cặp đôi. Song, cô lại có một cuộc sống khá lận đận trong chuyện tình cảm.

Nhắc đến các chương trình hẹn hò, người ta không thể không nhắc đến cái tên Cát Tường. Bằng kinh nghiệm và sự từng trải, nữ nghệ sĩ đã giúp hàng ngàn người cô đơn, tìm được bến đỗ sau giông bão cuộc đời. Song, trong buổi phát trực tiếp trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ bất ngờ "than thở" rằng mình cô đơn và không có nhiều bạn bè xung quanh. 

Theo đó, nữ nghệ sĩ bày tỏ trước người mộ: "Tôi giống như bị tự kỷ. Ở nhà, nếu tôi livestream nói chuyện với mọi người thì không sao, nhưng hễ làm việc một mình là lại tự nói chuyện với chính mình và với đồ vật. Tôi có tật vừa làm vừa nói, nói một mình".

cat tuong
Cát Tường tâm sự với khán giả trên livestream mới đây - Ảnh: chụp màn hình

Dù là người nổi tiếng và hoạt ngôn, nhưng "bà mối' lại khá ít bạn bè. Cô chia sẻ: "Tôi ít bạn lắm, không chơi với nhiều người. Mọi người nhìn là biết, trong nghề tôi không chơi với nhiều đồng nghiệp. Tôi chỉ có đi làm, giao lưu vui vẻ rồi thôi. Đồng nghiệp mà là bạn thì tôi chỉ chơi với mình Tiết Cương, Quốc Thuận, Minh Dũng. Đồng nghiệp nữ tôi không chơi với ai hết, có mỗi chị Lê Giang thì lâu lắm cũng không gặp".

cat tuong 1
Tiết Cương cũng là một người bạn thân thiết với nữ nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Ít ai biết rằng đằng sau gương mặt luôn tươi cười của nữ nghệ sĩ lại mang nhiều tâm tư và âu lo. Cô giãy bày: "Nói chung, tôi ít bạn lắm và không có bạn thân nên hay căng thẳng và bị tự kỷ lắm. Bác sĩ còn nói tôi bị một dạng căng thẳng. Nhưng tôi cũng thuộc dạng lì lợm, không chịu điều trị. Bác sĩ nói tôi đi điều trị nhưng tôi không đi. Tôi nghĩ trong đầu, tôi nói nhiều thế này thì đi điều trị tâm lý là bác sĩ tư vấn cho tôi hay tôi tư vấn cho bác sĩ đây".

cat tuong 2
Nữ nghệ sĩ lại mang nhiều tâm tư và âu lo - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cô quan niệm rằng phụ nữ hiện đại phải độc lập, kiếm được tiền mới không bị đối phương khinh thường. Cô tâm sự: "Tôi cố chấp và có sự tự hào riêng cho bản thân mình. Tôi làm gì cũng thích độc lập, thích tự làm một mình. Tôi không có bạn bè, cô độc lắm. Niềm vui hàng ngày của tôi là nói chuyện với người hâm mộ của mình".

Nếu 37 tuổi chưa kết hôn, một sao nữ đình đám dự định làm mẹ đơn thân dù được fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình với bộ đôi nhà 'THỎ'

Nếu 37 tuổi chưa kết hôn, một sao nữ đình đám dự định làm mẹ đơn thân dù được fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình với bộ đôi nhà 'THỎ'

Trong một chương trình truyền hình, Sam đã chia sẻ đôi điều về cuộc sống và mong muốn của cô về chuyện tình duyên, hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Tường Sao Việt chuyện hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 32 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 54 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"