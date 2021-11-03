Nếu 37 tuổi chưa kết hôn, một sao nữ đình đám dự định làm mẹ đơn thân dù được fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình với bộ đôi nhà 'THỎ'

Sao Việt 03/11/2021 16:49

Trong một chương trình truyền hình, Sam đã chia sẻ đôi điều về cuộc sống và mong muốn của cô về chuyện tình duyên, hôn nhân.

Không những sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Sam (hot girl Nguyễn Hà My) còn được nhiều khán giả nhớ đến khi sở hữu khối tài sản "khủng" và đáng mơ ước mà không phải cô gái nào cũng có được. Tuy nhiên hiện tại cô nàng vẫn "phòng đơn gối chiếc" và chưa một lần lộ hint hẹn hò dù được fan ship nhiệt tình với Jun Phạm, Ngô Kiến Huy. Tại chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2021 mới đây, Sam đã chia sẻ đôi điều về quan điểm cuộc sống và mong muốn của cô về chuyện tình duyên, hôn nhân. 

Nếu 37 tuổi chưa kết hôn, một sao nữ đình đám dự định làm mẹ đơn thân dù được fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình với bộ đôi nhà 'THỎ' - Ảnh 1
Cô nàng được ship nhiệt tình với Jun Phạm vì cùng tham gia đóng cặp đôi trong phim Tết - Ảnh: Internet
Nếu 37 tuổi chưa kết hôn, một sao nữ đình đám dự định làm mẹ đơn thân dù được fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình với bộ đôi nhà 'THỎ' - Ảnh 2
Mỹ nhân họ Nguyễn cũng được fan khen đẹp đôi khi chung khung hình với 'anh ruột' Ngô Kiến Huy - Ảnh: Internet

Cô nàng bộc bạch: "Tôi tự thấy mình sở hữu một ngoại hình khá xinh đẹp. Nhiều khán giả còn nhớ đến tôi khi có khối tài sản đáng mơ ước mà không phải cô gái nào cũng có được. Tuy nhiên, chuyện tình duyên của tôi lại khá lận đận vì đến nay vẫn chưa tìm được chỗ dựa cho mình".

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Sam đã chia sẻ đôi điều về quan điểm hôn nhân trong Cầu thủ nhí 2021 - Ảnh: Internet

Đồng thời, nàng MV còn khiến mọi người ngỡ ngàng khi tiết lộ về độ tuổi "quá đát" để lập gia đình. Cô nàng đắn đo suy nghĩ rồi quyết định sẽ dừng lại ở độ tuổi 37.

Người đẹp chia sẻ: "Nhiều người vẫn hỏi tôi có định lấy chồng hay không mà đến giờ vẫn độc thân nên tôi nói luôn. Tôi quyết định sẽ dừng độc thân ở độ tuổi 37. Tức là, tuổi 37 sẽ là tuổi hết đát để lập gia đình và kết hôn đối với tôi. Nếu tới tuổi 37 mà chưa tìm được người đàn ông của đời mình và không ai rước, tôi sẽ nghĩ tới chuyện sinh con và nuôi con. Là một người phụ nữ hiện đại, tôi phải quyết đoán trong chuyện tình cảm và không lệ thuộc vào ai".

 

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 Cô luôn mong mỏi và tìm được mẫu bạn trai lý tưởng của mình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Sam còn khẳng đỉnh chắc nịch rằng bản thân là người phụ nữ độc lập và mong muốn mình tự chủ về tài chính. Cô nêu lên quan điểm của mình: "Dù có chồng hay không thì tôi vẫn làm việc bình thường, tự kiếm tiền để không cần dựa vào chồng. Có thể tôi nói như vậy sẽ khiến nhiều người bất ngờ, nhưng tôi nghĩ, việc chuẩn bị cho vai trò làm mẹ không khiến mình lo lắng quá nhiều, đặc biệt là về tài chính. Tôi hoàn toàn tự tin mình có đủ tài chính, kinh tế để nuôi con một mình, không cần ai phải trợ giúp. Vì thế nên tôi không có nhu cầu tìm kiếm đại gia bao nuôi".

Sam cũng chia sẻ rằng, cô luôn mong mỏi và tìm được mẫu bạn trai lý tưởng vừa đẹp trai, chu đáo và có tính tình hài hước để cùng xây dựng mối quan hệ lâu bền.

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