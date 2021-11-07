Thuý Ngân mượn bờ vai 'sống ảo', bà xã Trường Giang lập tức 'tỏ thái độ' trên mạng xã hội

Sao Việt 07/11/2021 16:34

Sau khi xem đoạn hậu trường Thúy Ngân đăng ảnh chụp cùng cánh tay của Trường Giang, Nhã Phương đã vào đòi tiền cát xê giúp chồng. Động thái này của bà xã Trường Giang khiến cư dân mạng thích thú.

Vào tối 5/11, nữ diễn viên Thúy Ngân đăng ảnh chụp cùng 1 người đàn ông giấu mặt, vô cùng bí ẩn. Đồng thời, nữ diễn viên chia sẻ kèm những dòng trạng thái yêu đương nồng thắm khiến dân tình bán tín bán nghi và cho rằng Thúy Ngân có bạn trai. Cô bày tỏ: "Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh và ủng hộ em".

Song, tới ngày 6/11, cô nàng đã tự động hé lộ người đàn ông bí ẩn của mình. Hoá ra, không ai xa lạ chính là Trường Giang. Người đẹp đã thú thật đây chỉ là "sống ảo" mà thôi. 

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Thuý Ngân bức ngờ công khai hình ảnh tình tứ bên 'trai lạ' - Ảnh: chụp màn hình
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Người đàn ông bí ẩn không ai xa lạ chính là Trường Giang - Ảnh: chụp màn hình

Chứng kiến ông xã bị mượn "làm nền", Nhã Phương đã vào tận bài viết sống ảo của Thuý Ngân để đòi tiền cát xê phụ diễn sẵn tiện khẳng định chủ quyền. Bà xã Trường Giang hài hước viết: "Trả tiền cho mượn bờ vai đi nào". Bị bà xã Trường Giang công khai đòi tiền, Thuý Ngân lém lỉnh đáp: "Trả tôi được không?". Màn đối đáp của hai nữ diễn viên khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và vui vẻ. 

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Bà xã Trường Giang công khai đòi tiền cát xê giúp chồng - Ảnh: chụp màn hình
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Nhã Phương và Thuý Ngân thân thiết sau khi hợp tác dự án phim - Ảnh: Internet

Từng hợp tác cùng nhau trong một bộ phim truyền hình, mối quan hệ giữa Thuý Ngân và Nhã Phương vô cùng thân thiết. Trái ngược với không khí căng thẳng trong phim, hai nữ diễn viên lại rất yêu quý, vui vẻ với nhau phía sau màn ảnh. Đôi bạn lưu lại nhiều hình ảnh bên nhau dù trên phim trường hay trong buổi tiệc của đoàn. 

 

 

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Từ khóa:   nữ diễn viên Thúy Ngân Nhã Phương Diễn viên hài Trường Giang

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