Thuý Ngân mượn bờ vai 'sống ảo', bà xã Trường Giang lập tức 'tỏ thái độ' trên mạng xã hội

Vào tối 5/11, nữ diễn viên Thúy Ngân đăng ảnh chụp cùng 1 người đàn ông giấu mặt, vô cùng bí ẩn. Đồng thời, nữ diễn viên chia sẻ kèm những dòng trạng thái yêu đương nồng thắm khiến dân tình bán tín bán nghi và cho rằng Thúy Ngân có bạn trai. Cô bày tỏ: "Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh và ủng hộ em".

Song, tới ngày 6/11, cô nàng đã tự động hé lộ người đàn ông bí ẩn của mình. Hoá ra, không ai xa lạ chính là Trường Giang. Người đẹp đã thú thật đây chỉ là "sống ảo" mà thôi.