Thuý Ngân mượn bờ vai 'sống ảo', bà xã Trường Giang lập tức 'tỏ thái độ' trên mạng xã hội

Sau khi xem đoạn hậu trường Thúy Ngân đăng ảnh chụp cùng cánh tay của Trường Giang, Nhã Phương đã vào đòi tiền cát xê giúp chồng. Động thái này của bà xã Trường Giang khiến cư dân mạng thích thú.
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Vào tối 5/11, nữ diễn viên Thúy Ngân đăng ảnh chụp cùng 1 người đàn ông giấu mặt, vô cùng bí ẩn. Đồng thời, nữ diễn viên chia sẻ kèm những dòng trạng thái yêu đương nồng thắm khiến dân tình bán tín bán nghi và cho rằng Thúy Ngân có bạn trai. Cô bày tỏ: "Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh và ủng hộ em".
Song, tới ngày 6/11, cô nàng đã tự động hé lộ người đàn ông bí ẩn của mình. Hoá ra, không ai xa lạ chính là Trường Giang. Người đẹp đã thú thật đây chỉ là "sống ảo" mà thôi.
Chứng kiến ông xã bị mượn "làm nền", Nhã Phương đã vào tận bài viết sống ảo của Thuý Ngân để đòi tiền cát xê phụ diễn sẵn tiện khẳng định chủ quyền. Bà xã Trường Giang hài hước viết: "Trả tiền cho mượn bờ vai đi nào". Bị bà xã Trường Giang công khai đòi tiền, Thuý Ngân lém lỉnh đáp: "Trả tôi được không?". Màn đối đáp của hai nữ diễn viên khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và vui vẻ.
Từng hợp tác cùng nhau trong một bộ phim truyền hình, mối quan hệ giữa Thuý Ngân và Nhã Phương vô cùng thân thiết. Trái ngược với không khí căng thẳng trong phim, hai nữ diễn viên lại rất yêu quý, vui vẻ với nhau phía sau màn ảnh. Đôi bạn lưu lại nhiều hình ảnh bên nhau dù trên phim trường hay trong buổi tiệc của đoàn.