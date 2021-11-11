Nam ca sĩ Việt tiết lộ gia đình 6 người nhiễm Covid-19, dàn sao không ngớt lời hỏi thăm

Bởi vì đã tiêm phòng đủ 2 mũi, các thành viên trong gia đình Quốc Đại chỉ hơi sốt, sổ mũi nhẹ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quốc Đại tiết lộ về tình hình gia đình trong mùa dịch. Theo đó, nam ca sĩ cho biết, vào ngày 9/11, gia đình anh ghi nhận có 6 người bị nhiễm Covid-19. Song, do đã tiêm phòng đủ 2 mũi nên các thành viên trong gia đình nam ca sĩ chỉ hơi sốt, sổ mũi nhẹ. Dù vậy, người thân nam ca sĩ đã vào bệnh viện dã chiến để điều trị. Quốc Đại chia sẻ:"Hai đứa nhỏ thì khoẻ ru. Cố lên nhà mình! Không biết đâu ra bệnh luôn vì cả nhà ở nhà miết và rất cẩn trọng. Thôi thì thành phố đang tạo miễn dịch cộng đồng nên dương sớm và nhẹ cho xong. Về làm chiến binh bất tử. Nhà em được cái lạc quan mọi tình huống. Chiến! Em ở khác nhà và vẫn công tác chưa về thăm nhà nên giờ chạy vòng ngoài thôi. Nhưng tin Thu Dung 6 (Bệnh viện dã chiến) lắm luôn!".

Ca sĩ Quốc Đại - Ảnh: Internet Gia đình anh ghi nhận có 6 người bị nhiễm Covid-19 - Ảnh: FBNV Nam ca sĩ cho biết đây là gia đình anh chị và các cháu của anh. Do việc bận và ở khác nhà nên Quốc Đại không tiếp xúc với người thân và không thuộc diện F, vẫn đi làm việc bình thường. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên dặn dò người hâm mộ: "Mọi người vẫn cần cẩn thận, 5K an toàn nhé. Mong sớm qua đại dịch".

Sau khi biết được thông tin, nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Đoan Trang, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận,... đã gửi lời chúc đến gia đình nam ca sĩ cách ly tốt và mau chóng khỏi bệnh. Quốc Đại cùng nhiều nghệ sĩ khác như đã tham gia nhóm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch vừa qua - Ảnh: FBNV Ca sĩ Quốc Đại được khán giả biết đến với các ca khúc dân ca hát cùng với cố ca sĩ Phi Nhung, Cẩm Ly. Vào thời điểm Sài Gòn giãn cách do dịch bùng phát, Quốc Đại cùng nhiều nghệ sĩ khác như đã tham gia nhóm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch. Hình ảnh Quốc Đại cùng Phương Thanh lăn xả trong các khu cách ly cổ vũ mọi người khiến nhiều người dành "cơn mưa" lời khen.

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