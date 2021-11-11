Nam ca sĩ Việt tiết lộ gia đình 6 người nhiễm Covid-19, dàn sao không ngớt lời hỏi thăm

Sao Việt 11/11/2021 09:49

Bởi vì đã tiêm phòng đủ 2 mũi, các thành viên trong gia đình Quốc Đại chỉ hơi sốt, sổ mũi nhẹ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quốc Đại tiết lộ về tình hình gia đình trong mùa dịch. Theo đó, nam ca sĩ cho biết, vào ngày 9/11, gia đình anh ghi nhận có 6 người bị nhiễm Covid-19. Song, do đã tiêm phòng đủ 2 mũi nên các thành viên trong gia đình nam ca sĩ chỉ hơi sốt, sổ mũi nhẹ. Dù vậy, người thân nam ca sĩ đã vào bệnh viện dã chiến để điều trị.

Quốc Đại chia sẻ:"Hai đứa nhỏ thì khoẻ ru. Cố lên nhà mình! Không biết đâu ra bệnh luôn vì cả nhà ở nhà miết và rất cẩn trọng. Thôi thì thành phố đang tạo miễn dịch cộng đồng nên dương sớm và nhẹ cho xong. Về làm chiến binh bất tử. Nhà em được cái lạc quan mọi tình huống. Chiến! Em ở khác nhà và vẫn công tác chưa về thăm nhà nên giờ chạy vòng ngoài thôi. Nhưng tin Thu Dung 6 (Bệnh viện dã chiến) lắm luôn!".

ca si quoc dai
Ca sĩ Quốc Đại - Ảnh: Internet
ca si quoc dai 1
Gia đình anh ghi nhận có 6 người bị nhiễm Covid-19 - Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ cho biết đây là gia đình anh chị và các cháu của anh. Do việc bận và ở khác nhà nên Quốc Đại không tiếp xúc với người thân và không thuộc diện F, vẫn đi làm việc bình thường. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên dặn dò người hâm mộ: "Mọi người vẫn cần cẩn thận, 5K an toàn nhé. Mong sớm qua đại dịch".

Sau khi biết được thông tin, nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Đoan Trang, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận,... đã gửi lời chúc đến gia đình nam ca sĩ cách ly tốt và mau chóng khỏi bệnh.

ca si quoc dai 3Nam ca sĩ Việt tiết lộ gia đình 6 người nhiễm Covid-19, dàn sao không ngớt lời hỏi thăm - Ảnh 4
Quốc Đại cùng nhiều nghệ sĩ khác như đã tham gia nhóm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch vừa qua - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Quốc Đại được khán giả biết đến với các ca khúc dân ca hát cùng với cố ca sĩ Phi Nhung, Cẩm Ly. Vào thời điểm Sài Gòn giãn cách do dịch bùng phát, Quốc Đại cùng nhiều nghệ sĩ khác như đã tham gia nhóm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch. Hình ảnh Quốc Đại cùng Phương Thanh lăn xả trong các khu cách ly cổ vũ mọi người khiến nhiều người dành "cơn mưa" lời khen.

Siết eo 'giảm mỡ thụ động' bằng cách nịt bụng, một nữ ca sĩ Việt khiến vòng eo 'con kiến' bị lở loét và thâm đen

Siết eo 'giảm mỡ thụ động' bằng cách nịt bụng, một nữ ca sĩ Việt khiến vòng eo 'con kiến' bị lở loét và thâm đen

Ngoài việc ăn uống khoa học và tập luyện thể thao, Sĩ Thanh còn thực hiện phương pháp siết eo bằng các đeo đai nịt bụng.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Quốc Đại Sao Việt nhiễm Covid-19 gia đình nghệ sĩ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 8 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"