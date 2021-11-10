Siết eo 'giảm mỡ thụ động' bằng cách nịt bụng, một nữ ca sĩ Việt khiến vòng eo 'con kiến' bị lở loét và thâm đen

Sao Việt 10/11/2021 16:58

Ngoài việc ăn uống khoa học và tập luyện thể thao, Sĩ Thanh còn thực hiện phương pháp siết eo bằng các đeo đai nịt bụng.

Mới đây, trên kênh YouTube của mình, Sĩ Thanh đăng tải đoạn clip chia sẻ về hành trình 7 năm đeo đai nịt bụng để sở hữu vòng eo "con kiến" như hiện tại. Thời gian đầu, nữ ca sĩ cảm giác khó thở, thở phải lấy hơi sâu hoặc khi ăn chỉ muốn nôn ói ra ngoài. 

Đáng chú ý là nữ ca sĩ còn tiết lộ quá trình nịt bụng khiến cô bị lở lét, thâm da: "Bản thân tôi đã bị lở loét, k.inh khủng k.hiếp luôn. Những ai không lỳ như tôi là sợ, bỏ liền. Trước đây tôi giấu, không dám nói, đó là bụng tôi bị thâm vì tôi nịt nhiều quá, dẫn tới hầm hơi, ngứa. Tôi nịt lâu ngày nên bị chảy máu, phải bôi thuốc. Bôi thuốc khỏi thì lại bị thâm vùng đó, tôi lại bôi thuốc trị thâm rồi nịt tiếp".

 

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Sĩ Thanh chia sẻ về việc dùng nịt bụng siết eo - Ảnh: chụp màn hình
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Quá trình nịt bụng khiến cô bị lở lét, thâm da - Ảnh: chụp màn hình

Sau 7 năm trải nghiệm với đủ các loại đai nịt bụng, Sĩ Thanh xem đây như thói quen thường ngày. Cô nàng hiện còn quấn bốn chiếc một lúc, thắt chặt vùng chính giữa eo để tạo hình đồng hồ cát quyến rũ. Đồng thời, nữ ca sĩ còn khuyên nên vệ sinh đai nịt bụng thường xuyên để hạn chế mồ hôi, vi khuẩn tích tụ đồng thời không quấn trực tiếp đai lên da mà nịt bên ngoài lớp áo, giúp dễ chịu hơn.

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Cô nàng đã sử dụng nịt bụng từ năm 2015 đến nay - Ảnh: FBNV
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Nữ ca sĩ sở hữu thân hình nóng bỏng khiến ai nấy đều mê - Ảnh: FBNV

Sĩ Thanh đã gần vào độ tuổi U40, người đẹp sinh năm 1986 đến nay đã 35 tuổi. Trên mạng xã hội, người hâm mộ luôn ấn tượng và xuýt xoa trước vẻ ngoài trẻ trung, thân hình nóng bỏng, xinh đẹp của nữ ca sĩ. Thế nên, tiết lộ mới nhất của Sĩ Thanh về quá trình nịt bụng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Ngoài ra, người đẹp còn được biết đến là một trong những sao Việt rất chăm chỉ luyện tập thể thao, đặc biệt là yoga. 

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