Sao nữ Việt thường dính loạt lùm xùm 'tỷ lệ nghịch' với học vấn 'cực đỉnh' khiến ai nấy đều kinh ngạc

Pha Lê là một trong những sao Việt có học vấn cao như: Tốt nghiệp đại học loại ưu, biết 2 thứ tiếng, bố là Hiệu trưởng.

Ca sĩ Pha Lê tên thật là Nguyễn Pha Lê, sinh năm 1987. Cô nàng gốc Hải Phòng này được nhiều người "để mắt" đến từ cuộc thi Sao mai - Điểm hẹn 2010. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sau khi lập gia đình thì cô đã không còn theo đuổi sự nghiệp ca hát. Ngoài ra, khi nhắc đến nữ ca sĩ này, người ta thường nghĩ đến một người đẹp thường xuyên dính phải những lùm xùm phát ngôn, lùm xùm tình ái. Đồng thời, Pha Lê cũng từng vướng vào một số lùm xùm với những người đẹp khác của làng giải trí.

Nữ ca sĩ Pha Lê - Ảnh: Internet Cô nàng được nhiều người biết đến từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2010 -Ảnh: Internet Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một người đẹp đầy rẫy thị phi, từng khiến công chúng phải tròn mắt ngưỡng mộ vì thành tích học tập rất giỏi của mình. Theo chia sẻ, nữ ca sĩ từng tiết lộ rằng bản thân sinh ra trong một gia đình gia giáo, cả bố và mẹ cô đều là những nhà giáo ưu tú. Trong đó, bố cô - ông Nguyễn Khánh Nguyên từng là hiệu trưởng một trường cấp 2 tại thành phố Hải Phòng. Bởi vì xuất thân trong gia đình tri thức nên ngay từ nhỏ, Pha Lê đã học rất giỏi. Người đẹp từng đậu vào khoa Pháp của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: Internet Thời phổ thông, cô từng theo học tại THPT chuyên Trần Phú, ngôi trường Trung học phổ thông chuyên duy nhất ở Hải Phòng. Có lần, Pha Lê từng khoe học bạ cấp 3 cực đỉnh của mình. Tổng điểm phẩy bình quân cuối năm của cô khoảng 8,5 và năm nào cũng nhận huy chương Hoa phượng đỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Pha Lê thi đỗ vào khoa Tiếng Pháp của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành tích học tập của nữ ca sĩ ở bậc đại học cũng đỉnh chẳng kém.

Nữ ca sĩ hiện không còn theo đuổi sự nghiệp ca hát - Ảnh minh họa: Internet Sau 4 năm đại học, cô nàng đã nhận tấm bằng ưu khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Được biết, Pha Lê có thể nói lưu loát được cả Tiếng Pháp và Tiếng Anh. Cô từng giành huy chương trong cuộc thi Tiếng hát cộng đồng người Pháp. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô từng theo nghiệp dạy học của gia đình một thời gian rồi chuyển sang theo đuổi con đường nghệ thuật.

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