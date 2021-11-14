Nhớ về thuở mới vào nghề, Hạnh Thuý nghẹn ngào : 'Tôi muốn bỏ nghề chỉ vì cách cư xử thậm tệ của một người đàn anh trong giới'

Sao Việt 14/11/2021 15:33

Nữ diễn viên Hạnh Thúy từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề vì những lời nói khó nghe từ một đàn anh trong nghề. Song, cô vẫn kiên trì theo đuổi con đường diễn xuất và có được thành công như hiện tại.

NSƯT Hạnh Thúy tên thật là Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh năm 1976 tại Bến Tre. Nữ nghệ sĩ bắt đầu hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò nổi bật như: diễn viên, tác giả, đạo diễn. Cô ghi dấu ấn trong lòng công chúng với nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Cái bóng bên chồng, Nữ bác sĩ, Tay chơi miệt vườn, Thương con cá rô đồng...

Mới đây, trên một chương trình truyền hình, nữ diễn viên đã có mọt buổi trải lòng về con đường nghệ thuật không mấy được suôn sẻ của mình. Cô tâm sự: "Từng có lúc, tôi muốn bỏ nghề chỉ vì cách cư xử thậm tệ của một người đàn anh trong giới showbiz. Lúc đó, tôi cảm thấy tuyệt vọng lắm. Tôi thắc mắc, không hiểu sao họ có thể đối xử với mình như vậy. Tôi có cảm giác mình không được bước chân vào nghề nữa vì bị người đàn anh đó ghét cay ghét đắng. Tôi buồn rầu, đau khổ mất cả tuần".

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Nữ nghệ sĩ Hạnh Thuý - Ảnh: FBNV

Thay vì bỏ cuộc vì những lời phê bình nặng nề của đàn anh, nữ diễn viên đã tìm một chỗ làm khác tốt hơn và chứng minh bản thân có đủ năng lực để tiếp tục với công việc diễn xuất.

Cô chia sẻ thêm: "Giải pháp để tôi vượt qua giai đoạn đó chính là tìm một chỗ làm khác tốt hơn và chứng minh bản thân có đủ năng lực để tiếp tục với nghề. Từ đó, tôi nghĩ rằng, có những vấn đề do chính mình tự trầm trọng hóa lên thôi chứ chưa chắc đã nghiêm trọng. Khi bị cuộc đời đẩy mình vào bi kịch mà bạn không còn cách nào để lựa chọn nữa thì hướng giải quyết tốt nhất là mặc kệ đi. Mặc kệ là cách dễ làm nhất lúc đó".

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Nữ diễn viên lần đầu hé lộ chuyện thuở mới vào nghề của mình - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Hạnh Thuý đã chia sẻ về cách cô tận hưởng cuộc sống. Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Mỗi một phút trôi qua trong cuộc đời đều rất ý nghĩa. Ngay cả những khoảng thời gian bị mọi người cho là rảnh rỗi thì tôi lại coi đó là lúc để nghỉ ngơi, tận hưởng. Đó là thời gian mà bản thân tôi có quyền không làm gì cả để chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới".

Đồng thời, nữ diễn viên cũng tự nhận rằng bản thân mình có quá nhiều năng lượng, tới mức dư thừa nên nhiều khi hơi chán. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cô cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa.

 

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Từ khóa:   NSƯT Hạnh Thúy Sao Việt nữ diễn viên

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