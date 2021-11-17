Nhiều đồng nghiệp khen khéo ăn nói, ca sĩ Quang Lê thừa nhận: 'Trời cho tôi cái miệng để lấy tiền mà'

Các nghệ sĩ dành lời khen cho Quang Lê bởi tài ăn nói duyên dáng bẩm sinh mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được, chính là “mở miệng ra nói là khiến người khác bị cuốn vào".

Vừa qua, tại buổi livestream giao lưu khán giả, cuộc trò chuyện của những danh hài Minh Nhí, Hoài Tâm, ca sĩ Quang Lê,... khiến khán giả thích thú. Khi nhắc đến Quang Lê, các nghệ sĩ đã dành nhiều lời khen "có cánh" dành cho nam ca sĩ bởi tài ăn nói khéo léo, hài hước và duyên dáng. Danh hài Hoài Tâm chia sẻ: "Ai theo dõi Vlog của Quang Lê thì đều thấy cậu ấy ăn nói rất có duyên, chỉ cần mở miệng ra nói là đã khiến người khác bị cuốn vào. Điều quan trọng nhất của một diễn viên hài là vừa bước ra sân khấu đã phải khiến người ta bật cười và Quang Lê có ngay được điều đó. Đây là một tố chất bẩm sinh không phải nghệ sĩ nào cũng có được đâu. Tổ nghiệp rất thương Quang Lê nên cho cậu ấy cái duyên hài này.

Danh hài Hoài Tâm dành lời khen cho Quang Lê - Ảnh: Internet Nam danh hài chia sẻ thêm: "Quang Lê bước ra sân khấu, chưa cần nói gì, chỉ cần khán giả nhìn thấy cậu ấy đã mắc cười rồi. Cái này là tôi nói thật, chứ không hề châm chọc ngoại hình Quang Lê. Quang Lê còn nói được giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Đó là yếu tố rất lợi hại trong diễn hài, không phải ai cũng có. Thêm nữa, ngoại hình Quang Lê rất "hot", gây chú ý, bắt mắt". Tiếp lời Hoài Tâm, nghệ sĩ Minh Nhí bộc bạch: "Quang Lê có làm liveshow và tôi diễn chung một tiết mục hài với cậu ấy. Trong quá trình làm việc, tôi thấy Quang Lê có duyên lắm. Lúc diễn, Quang Lê khiến khán giả cười nhiều và chính bản thân Quang Lê cũng cười nhiều. Tôi cũng phải nói trước với Quang Lê rằng, nếu người ta có sắp xếp tôi diễn với Quang Lê thì cũng đừng giận tôi vì tôi hay dập Quang Lê lắm".

Nghệ sĩ Minh Nhí và Quang Lê - Ảnh: Internet Sau khi nghe các nghệ sĩ bày tỏ và dành lời khen cho mình, bản thân Quang Lê cũng thừa nhận: "Trời cho tôi cái miệng để lấy tiền mà, nên phải nói hay còn lấy tiền thiên hạ chứ". Quang Lê sinh năm 1979, ở Huế, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Anh nổi tiếng khi hát cho một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại và ghi dấu ấn với các ca khúc như: Sương trắng miền quê ngoại, cô hàng xóm, đập vỡ cây đàn, đôi mắt người xưa...

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