Mâu thuẫn với mẹ ruột sau khi sinh con, diễn viên Thanh Thuý mắc phải hội chứng trầm cảm lúc nào không hay

Sao Việt 18/11/2021 15:31

Vì khác biệt thế hệ về quan điểm chăm sóc mẹ bầu sau sinh, nữ diễn viên gặp khá nhiều mâu thuẫn với chính mẹ ruột.

Trong chương trình, bà xã Đức Thịnh - Thanh Thuý đã tâm sự nhiều điều ít biết về giai đoạn mang bầu và chăm sóc 2 con nhỏ. Khi chia sẻ về thời điểm mang thai con đầu lòng năm 2009, Thanh Thúy cho hay khi đó cô đang quay một bộ phim hành động, phải thực hiện nhiều cảnh võ thuật. Khi biết tin mang bầu, bộ phim đã quay được 2-3 tháng nên không thể thay diễn viên, cô buộc phải hạn chế thực hiện những động tác võ thuật. 

Nữ nghệ sĩ không ngại tiết lộ: "Hôm đó là sinh nhật của Thúy. Bụng cũng gần 9 tháng rồi. Đi chơi tăng 1 không có đã, đi tiếp tăng 2, rồi hát karaoke, quẩy tùm lum tùm la hết. Khuya hôm đó đang ngủ thì vỡ ối. Mình mới gọi anh Thịnh dậy. Anh hốt hoảng, mặt xanh lè, run rẩy, không biết phải làm gì"

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Diễn viên Thanh Thuý - Ảnh: FBNV
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Hai nhóc tỳ Cà Phê và Tết của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Khoảng 10 năm sau, Thanh Thúy mới mang bầu lần 2. Nữ diễn viên được bác sĩ yêu cầu sinh mổ cả hai lần dù rất muốn sinh thường. Hành trình sinh nở của cô nhiều niềm vui và tiếng cười. 

Tuy nhiên, do bất đồng về quan điểm chăm sóc mẹ bầu sau sinh, nữ diễn viên gặp khá nhiều mâu thuẫn với chính mẹ ruột. Cô bộc bạch: "Khi mới sinh bé Cà Phê về, mẹ là người làm cho Thúy căng thẳng, áp lực. Vì mẹ muốn chăm Thúy theo kiểu hồi xưa là nằm than, hơ em bé rồi không cho tắm. Lúc còn trong tháng, tôi và mẹ gây lộn dữ lắm. Đỉnh điểm tôi làm mẹ giận vì tôi không nghe lời mẹ. Đến khi thôi nôi con 1 năm sau mẹ mới đi dự.

Đỉnh điểm mối mâu thuẫn là mẹ nữ nghệ sĩ giận không nhìn mặt con cháu đến 1 năm. Song, cô chia sẻ thêm: "Lúc mẹ bỏ về nhà, tôi áy náy vì cảm giác như mình là đứa con bất hiếu, để cho mẹ phải dứt áo ra đi. Điều đó khiến tôi suy sụp đến mức bị trầm cảm sau sinh".

Thanh thuy 2Mâu thuẫn với mẹ ruột sau khi sinh con, diễn viên Thanh Thuý mắc phải hội chứng trầm cảm lúc nào không hay - Ảnh 4
Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh đã kết hôn 13 năm - Ảnh: FBNV

 

Nhìn lại hành trình sinh 2 con trai, Thanh Thúy bày tỏ cảm giác hạnh phúc vì cô là người phụ nữ của gia đình, muốn ở nhà chăm sóc các con. Nữ diễn viên cũng nhắn gửi đến các mẹ hãy dành trọn vẹn thời gian cho con trong 1 năm đầu đời, đồng thời luôn chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân.

Hiện tại, Thanh Thúy và đạo diễn Đức Thịnh đã kết hôn 13 năm. Hiện tại, cặp đôi đang hạnh phúc viên mãn cùng 2 nhóc tỳ là Cà Phê (tên thật Đỗ Thiên Phúc) và Tết (tên thật Đỗ Thiên Phú).

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Từ khóa:   bà xã Đức Thịnh sao Việt sau sinh Thanh Thuý

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