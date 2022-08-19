Con gái ruột Phi Nhung nghẹn lòng chia sẻ về mẹ, lý do khiến cộng đồng mạng xót xa

Hậu trường 19/08/2022 14:37

Wendy Phạm khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào, xúc động khi nhắn những gửi lời đặc biệt tới cố ca sĩ Phi Nhung.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, Wendy Phạm (con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung) đã có bài đăng chia sẻ tâm trạng buồn bã, nhớ về về nữ nghệ sĩ. Bài viết của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và lời hỏi han từ khán giả cũng như người hâm mộ. Cụ thể, con gái ruột Phi Nhung chia sẻ:

“Nhờ hai anh em này, con mới được năng lượng để tiếp tục đến ngày hôm nay.

Tháng này con rất là nhớ Mẹ vô cùng. Hai Mẹ con mình sinh nhật nào cũng không có được gần nhau, nhưng mình vẫn còn gọi và gửi video chúc sinh nhật. Năm ngoái con còn một video nhưng rất là buồn, còn hôm nay con hết được luôn rồi…. Năm nào Mẹ cũng nói sinh nhật con, thi con phải tặng quà cho Mẹ vì không có Mẹ thì sẽ không có con.

Cảm ơn Mẹ đã cho con một cuộc sống rất là ý nghĩa!

Nhớ và thương Mẹ mãi mãi”.

Con gái ruột Phi Nhung nghẹn lòng chia sẻ về mẹ, lý do khiến cộng đồng mạng xót xa - Ảnh 1
Những lời chia sẻ của con gái ruột Phi Nhưng khiến khán giả xót xa.(Ảnh: Wendy Phạm)
Con gái ruột Phi Nhung nghẹn lòng chia sẻ về mẹ, lý do khiến cộng đồng mạng xót xa - Ảnh 2
Wendy là con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung (Ảnh: FC Phi Nhung)

Theo những gì Wendy Phạm chia sẻ, trước đây cô và ca sĩ Phi Nhung không thường xuyên đón sinh nhật cùng nhau. Tuy nhiên, hai mẹ con vẫn hay gọi điện hỏi thăm nhau và gửi lời chúc mừng sinh nhật. Tuy nhiên năm nay Phi Nhung đã không còn nữa, cô cảm thấy trống vắng và có sự mất mát lớn đối với bản thân.

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Những dòng tâm sự của con ruột Phi Nhung khiến khán giả không khỏi xót xa. Cộng đồng mạng mong Wendy có thể sớm vượt qua những nỗi đau và hướng về phía trước, bởi lẽ Phi Nhung dù ở đâu vẫn chắc chắn vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ cho gia đình nhỏ của cô. 

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Wendy Phạm sinh sống tại Mỹ từ nhỏ và chỉ được Phi Nhung giới thiệu với công chúng vào tháng 4/2017. Thời gian qua, Wendy Phạm vẫn thường xuyên livestream trò chuyện cùng khán giả, hiện tại Wendy đang cố gắng hoàn thành những ước nguyện còn đang dang dở của cố nghệ sĩ Phi Nhung.

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