Con gái nuôi nghẹn ngào khi đến viếng mộ Phi Nhung ở Mỹ

Hậu trường 29/07/2022 20:31

Tuyết Nhung nghẹn ngào khi nhớ về người mẹ nuôi quá cố, người đã dìu dắt cô trên con đường âm nhạc.

Mới đây, xuất hiện trong livestream của một chương trình ở hải ngoại, Tuyết Nhung không khỏi xúc động khi nhắc về mẹ nuôi. Nữ ca sĩ trẻ cho biết lúc vừa qua Mỹ, điều khiến cô hạnh phúc nhất là được đến thăm mẹ nuôi Phi Nhung.

Con gái nuôi nghẹn ngào khi đến viếng mộ Phi Nhung ở Mỹ - Ảnh 1
Tuyết Nhung nghẹn ngào trên sân khấu khi nhắc đến mẹ nuôi. Ảnh: Chụp màn hình

Giọng ca trẻ bộc bạch: “Lúc con mới vào tịnh xá, sư cô ai cũng biết con và rất mừng vì con xuất hiện ở Mỹ. Khi thấy bàn thờ của mẹ, con rất xúc động. Con thắp hương cho mẹ và nói là: Con được qua với mẹ rồi. Con nghĩ là mẹ rất vui vì thấy con ở đây'".

Tuyết Nhung tiết lộ hành trình sang Mỹ để gặp lại mẹ nuôi không hề đơn giản. Giọng ca sinh năm 2001 kể khi làm việc gì đó, cô mang theo bức ảnh chụp chung với Phi Nhung để có thêm động lực. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ mẹ nuôi và mình trong thời gian qua.

Con gái nuôi nghẹn ngào khi đến viếng mộ Phi Nhung ở Mỹ - Ảnh 2
"Không có mẹ Phi Nhung đã không có ca sĩ Tuyết Nhung trong mắt khán giả", Tuyết Nhung khẳng định.

Ca sĩ trẻ Phạm Tuyết Nhung - thí sinh Giọng hát Việt nhí, là một trong 4 người con nuôi được Phi Nhung nhận để nâng đỡ trên con đường âm nhạc.

Tuyết Nhung được Phi Nhung nhận làm con nuôi và định hướng con đường âm nhạc năm 13 tuổi, sau khi thi rớt cuộc thi The Voice. Hiện, Tuyết Nhung đã tròn 20 tuổi và đã có 7 năm gắn bó cùng ca sĩ Phi Nhung trước khi cô qua đời.

Chia sẻ về cơ duyên được gặp gỡ và trở thành con nuôi Phi Nhung, nữ ca sĩ trẻ cho biết, năm 13 tuổi, cô thi rớt cuộc thi Giọng hát Việt nhí, nhưng được nhiều người kết nối để được gặp Phi Nhung. Được Phi Nhung nhận nuôi và về ở cùng với Phi Nhung từ đó.

Trước khi được gặp mẹ nuôi, Tuyết Nhung cô đã tự bươn chải bằng cách đi hát đám tang, đám cưới với ba. Mẹ ruột của cô ít học, không biết chữ nên khi ba mất, Tuyết Nhung vẫn phải đi hát để có thu nhập lo cho gia đình.

"Mẹ Nhung nhận dạy tôi hát và cho tôi đi học từ đó. Nhưng cuối tuần tôi mới đi hát… Từ đó cho đến bây giờ cũng vậy. Mẹ luôn nói với các con, hát là nghề phụ, rảnh mới hát thôi, chứ tụi con phải đi học cho mẹ".

Tuyết Nhung kể: "Mẹ Nhung dạy tôi từ cách dạ thưa. Mẹ nói, mỗi khi thấy người lớn phải chào hỏi, lễ phép để mọi người quý mến mình. Lúc trước tôi ít nói lắm, gặp ai cũng không dạ không chào, nhưng người mẹ thứ 2 đã dạy dỗ tôi từng chút một".

 

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