Chạnh lòng cảnh cháu ruột chưa kịp gặp mặt của cố ca sĩ Phi Nhung ngơ ngác nhìn di ảnh bà ngoại

Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm đăng tải đoạn clip con trai thứ 2 đang đứng trước bàn thờ bà ngoại. Con gái Phi Nhung xúc động cho biết: “Nicholai biết ạ bà ngoại rồi nè!”.

Đoạn clip khiến ai nấy không khỏi xúc động trước tình cảm, sự hiếu thảo mà mẹ con của Wendy dành cho cố ca sĩ Phi Nhung.

Theo đó, đoạn clip con trai nhỏ của Wendy dù chỉ mới biết đi chập chững nhưng đã có thể đứng trước bàn thờ của bà ngoại là cố ca sĩ Phi Nhung để liên tục cúi đầu thể hiện tình cảm.

Vì dịch bệnh, Phi Nhung không thể kịp về Mỹ thăm cháu ngoại cho đến lúc ra đi. Ảnh: Internet

Hai con trai của Wendy Phạm là Nathan và Nicholai. Khi Phi Nhung còn sống, cô thường bay qua lại giữa Việt Nam và Mỹ, kết hợp đi lưu diễn và thăm cháu ngoại Nathan. Tuy nhiên Nicholai ra đời trong lúc dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, lại thêm khoảng cách địa lý nên cố nghệ sĩ chưa kịp nhìn mặt cháu ở ngoài đời. Vì vậy mà đoạn clip trên mà con gái Phi Nhung chia sẻ khiến nhiều người chạnh lòng.

Phi Nhung qua đời, để lại niềm tiếc thương cho người thân và giới mộ điệu yêu nhạc. Ảnh: Internet

Ngày 28/9/2021, ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian chiến đấu với Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Sự ra đi của cố ca sĩ khiến người hâm mộ, đồng nghiệp không khỏi xót xa.

Theo chia sẻ từ quản lý Phi Nhung, trước khi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam trở nên căng thẳng, nữ ca sĩ đã có kế hoạch bay về Mỹ để đoàn tụ con gái. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh khó khăn của bà con TP.HCM vùng dịch, Phi Nhung đã hủy chuyến bay về Mỹ, ở lại Việt Nam tiếp tục hành trình thiện nguyện. Tuy nhiên, chuyện không may đã xảy ra khi nữ ca sĩ mắc Covid-19, không rõ nguồn lây.

Gần 1 năm NS Phi Nhung qua đời, Wendy vẫn thể hiện tình cảm với người mẹ quá cố khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh kỷ niệm giữa 2 mẹ con. Wendy Phạm thay mẹ hoàn thành tâm nguyện đang còn dang dở là giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại Việt Nam và tịnh xá trường học Việt ngữ kế bên chùa.