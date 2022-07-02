Xuất hiện thêm 'chị em thất lạc' giống Phi Nhung đến ngỡ ngàng: Lộ danh tính gây 'choáng'

Hậu trường 02/07/2022 17:10

Nhiều người thậm chí không tin vào mắt vì hai người quá giống nhau.

Đến nay đã gần 1 năm Phi Nhung qua đời, nhưng người thân và khán giả hâm mộ vẫn không ngừng nhớ về hình ảnh nữ ca sĩ quá cố. Thời gian qua, bạn bè và gia đình đã tổ chức nhiều đêm nhạc để tưởng nhớ Phi Nhung, cũng như hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở lúc sinh thời của giọng ca Bông điên điển.

Mới đây, thêm một phát hiện thú vị về người có gương mặt giống Phi Nhung, khiến khán giả hâm mộ thêm lần nữa thổn thức. Danh tính "chị em thất lạc" của cố  ca sĩ Phi Nhung nhanh chóng được tìm ra, đó là nữ ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga. Được biết, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ đã có tạo hình mới trong một dự án điện ảnh House of Gucci. Hình ảnh mới của cô nàng nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt. 

Xuất hiện thêm 'chị em thất lạc' giống Phi Nhung đến ngỡ ngàng: Lộ danh tính gây 'choáng' - Ảnh 1
Ca sĩ nổi tiếng người Mỹ khiến người hâm mộ Việt Nam giật mình vì quá giống Phi Nhung lúc trẻ. Ảnh: Internet

 

Có thể thấy từ khung xương góc cạnh cho đến đôi môi, mắt của Phi Nhung đều có nét tương đồng giống nhau giữa Phi Nhung và Lady Gaga. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và cho rằng nếu như không nói sẽ tưởng nữ ca sĩ Lady Gaga chính là Phi Nhung thời còn trẻ.

Xuất hiện thêm 'chị em thất lạc' giống Phi Nhung đến ngỡ ngàng: Lộ danh tính gây 'choáng' - Ảnh 2
Xuất hiện thêm 'chị em thất lạc' giống Phi Nhung đến ngỡ ngàng: Lộ danh tính gây 'choáng' - Ảnh 3
Đặt bức ảnh Phi Nhung và Lady Gaga cạnh nhau, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh: Internet

 

Trước đó, mạng xã hội xôn xao khi ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một người phụ nữ có ngoại hình giống hệt Phi Nhung. Theo đó, khi đang theo dõi một show ca nhạc, vợ cũ Bằng Kiều phát hiện ra nữ nhạc trưởng nước ngoài như chị em sinh đôi với Phi Nhung. Cô còn tag cả em trai và con gái giọng ca Bông điên điển vào dòng trạng thái và cả hai đều thừa nhận nhân vật này quá giống Phi Nhung.

Xuất hiện thêm 'chị em thất lạc' giống Phi Nhung đến ngỡ ngàng: Lộ danh tính gây 'choáng' - Ảnh 4
Hình ảnh Phi Nhung và một nữ nhạc trưởng giống hệt như hai chị em thất lạc. Ảnh: Internet

 

Đa số ý kiến đều cho rằng đường nét gương mặt của người này có nhiều nét tương tự ca sĩ quá cố, từ xương hàm cho đến chiếc mũi hay đôi mắt. Theo đó, đây là nữ nhạc công người Pháp tên là Ariane Matiakh. Cô đang làm nhạc trưởng, sinh sống và làm việc tại Paris.

Khi nhận được nhiều phản hồi về ngoại hình quá giống Phi Nhung, nhạc trưởng Ariane Matiakh bất ngờ có những dòng tâm sự trên trang cá nhân và nhắc đến giọng ca người Việt. Cô cho biết bản thân những ngày qua nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả Việt Nam. Cô cũng không khỏi ngỡ ngàng về ngoại hình tương tự của mình với Phi Nhung. Nữ nhạc trưởng cũng khẳng định cả hai không hề có quan hệ huyết thống, chỉ có điểm chung là tình yêu dành cho nghệ thuật.

Xuất hiện thêm 'chị em thất lạc' giống Phi Nhung đến ngỡ ngàng: Lộ danh tính gây 'choáng' - Ảnh 5
Phi Nhung qua đời để lại niềm thương tiếc cho người thân và khán giả ái mộ. Ảnh: Internet

 

Ngày 28/9/2021, làng giải trí bàng hoàng với thông tin ca sĩ Phi Nhung ra đi sau thời gian chống lại căn bệnh Covid-19. Sau đó, nghệ sĩ Việt Hương đích thân đưa tro cốt ca sĩ từ Việt Nam về Mỹ đoàn tụ với con gái. Dù qua đời nhưng những hình ảnh và giọng hát của Phi Nhung vẫn in đậm trong tâm trí người hâm mộ.

Chạnh lòng cảnh cháu ruột chưa kịp gặp mặt của cố ca sĩ Phi Nhung ngơ ngác nhìn di ảnh bà ngoại

Chạnh lòng cảnh cháu ruột chưa kịp gặp mặt của cố ca sĩ Phi Nhung ngơ ngác nhìn di ảnh bà ngoại

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Từ khóa:   Phi Nhung Lady Gaga ca sĩ Phi Nhung

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