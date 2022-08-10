Vừa về Việt Nam, con gái Phi Nhung đã làm ngay điều đặc biệt này trong mùa Vu lan báo hiếu

Ngay khi về Việt Nam để thăm các em nuôi, Wendy Phạm - con gái của cố ca sĩ Phi Nhung đã dành thời gian giải quyết những công việc tồn đọng của mẹ mình trong suốt gần 1 năm qua.

Wendy Phạm - con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung vừa đáp chuyến bay từ Mỹ đến Việt Nam. Cô đi cùng con trai Nathan trong vòng hai tuần để thăm nhà mẹ, các em nuôi. Wendy còn dự định đến thăm nhà của những người qua đời vì mắc Covid-19. Theo kế hoạch, ngày 15/8 sẽ cô trở lại Mỹ. Mở đầu cho chuỗi ngày ở quê nhà, Wendy Phạm cùng người thân tất bật chuẩn bị từng suất cơm chay tại quán của mẹ mình để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn trong mùa Vu lan báo hiếu. Đại diện các con nuôi của giọng ca Bông điên điển, Đức Hiếu tâm sự: "Con cầu mong rằng dù những việc tốt nhỏ con làm cũng xin hồi hướng công đức ấy cho cha mẹ được an lạc ở hiện tại, giải thoát ở tương lai và cũng xin cho cha mẹ, người thân nhiều đời nhiều kiếp trước của con được ánh sáng của Đức Từ Bi toả chiếu sớm tìm về Tây Phương Cực Lạc Quốc Độ, thoát bể khổ luân hồi".

Hoạt động đầu tiên của con gái Phi Nhung tại Việt Nam sau biến cố - Ảnh: Cắt từ clip Từng suất cơm chay được chuẩn bị tươm tất - Ảnh: Cắt từ clip Bên cạnh đó, quản lí của Phi Nhung là Diễm Phạm cũng cho biết thêm: "Trong lần về nước này, Wendy về thắp nhang cho mẹ tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh và thăm các em nuôi. Wendy chỉ dành thời gian cho gia đình, không tham gia bất kỳ hoạt động nào. Wendy dự kiến ở lại Việt Nam khoảng một tuần và về Mỹ sau đó vì công việc khá bận". Trước đó, quản lý ca sĩ Phi Nhung cũng đăng tải hình ảnh Wendy tại sân bay Tân Sơn Nhất. Kèm theo hình ảnh được đăng tải, Diễm Phạm chia sẻ: "Đón và vui mừng trong tim". Trong loạt ảnh được đăng tải, Wendy diện trang phục giản dị. Cô xúc động ôm chầm lấy mọi người sau đó di chuyển về nhà riêng để thắp hương cho mẹ ruột. Các con nuôi của Phi Nhung cũng dành thời gian ra sân bay để chào đón chị gái. Đây cũng là lần đầu tiên Wendy trở về Việt Nam. Khoảnh khắc cô hội ngộ các em khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Đây là lần đầu tiên Wendy về nước kể từ khi mẹ mất - Ảnh: FBNV Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung để lại nhiều tiếc nuối, xót xa cho Wendy cũng như các khán giả hâm mộ. Dù vậy, cô vẫn nén nỗi đau để lo liệu tang lễ cho mẹ. Đồng thời, con gái Phi Nhung cũng nỗ lực làm công tác từ thiện bởi đây là tâm nguyện dang dở của mẹ ruột.

Rơi nước mắt khi hát tặng mẹ quá cố Phi Nhung, Wendy Phạm còn bày tỏ nỗi niềm khiến dân tình nhói lòng Mới đây, vợ cũ của Bằng Kiều đã có những chia sẻ rất dài về hành trình đứng trên sân khấu của con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm khiến nhiều người xúc động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-ve-viet-nam-con-gai-phi-nhung-da-lam-ngay-dieu-dac-biet-nay-trong-mua-vu-lan-bao-hieu-490230.html