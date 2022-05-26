Rơi nước mắt khi hát tặng mẹ quá cố Phi Nhung, Wendy Phạm còn bày tỏ nỗi niềm khiến dân tình nhói lòng

Hậu trường 26/05/2022 16:48

Mới đây, vợ cũ của Bằng Kiều đã có những chia sẻ rất dài về hành trình đứng trên sân khấu của con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm khiến nhiều người xúc động.

Thời gian qua, người thân thường xuyên tổ chức các chương trình tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung, giúp khán giả phần nào nguôi ngoai nỗi đau. Sau thành công của đêm nhạc Nhớ Nhung diễn ra tại Việt Nam, gần đây, con gái ruột Wendy Phạm cùng Trizzie Phương Trinh đã lên kế hoạch tổ chức thêm một chương trình mới tại Mỹ có tên gọi là "Mơ ước của mẹ".

Trên trang cá nhân, vợ cũ của Bằng Kiều chia sẻ rất dài về hành trình đứng trên sân khấu của Wendy Phạm khiến nhiều người không khỏi nhói lòng. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng một trong những ước mơ nhỏ nhoi của Phi Nhung là có con gái nối nghiệp mẹ, nhưng ước mơ đó không thành vì Wendy rất sợ sân khấu.

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Trizzie Phương Trinh chia sẻ rất dài về hành trình đứng trên sân khấu của Wendy Phạm - Ảnh: Chụp màn hình

Cô viết: "Cách đây 2 ngày Wendy gọi đến mình nói: "Dì ơi, trong chương trình Mơ ước của Nhung sắp tới đây con muốn hát tặng mẹ một bài, dì có quen phòng thu nào dẫn con đến đó thu thử được không? Mình nghe Wendy hỏi vậy hơi bất ngờ vì con bé bị chứng bệnh rối loạn lo âu (anxiety), mỗi lần bắt nó phát biểu trước đám đông là nó run cầm cập, mồ hôi toát ra đầy tay. Mình sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại Wendy: "Con nói con muốn hát tặng mẹ hả? Có thật không vậy?'', bên kia Wendy nói: ''Dạ, con không biết con có hát được không nhưng con sẽ cố gắng".

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Wendy Phạm hát trong nước mắt tặng mẹ quá cố Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Trizzie Phương Trinh cũng đã liên hệ với ca sĩ Ngọc Anh để luyện thanh cho Wendy. Và chỉ một tiếng sau là Wendy đã tiến bộ vượt bậc so với lúc đầu.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Sau khi dạy cách mở khẩu hình, cách lấy hơi và nhả chữ là đến lúc Ngọc Anh cho Wendy thực tập hát cùng với mẹ. Khi vừa hát được vài câu thì bỗng nhiên Wendy ôm mặt khóc. Wendy xúc động vì đã không làm điều này cho mẹ khi mẹ còn sống. Nhìn hình ảnh con bé ôm mặt khóc mà lòng không khỏi xót xa. Vừa thương con bé đang cố gắng hết mình, vượt qua nổi lo sợ để thực hiện điều mong ước của mẹ. Vừa thương Phi Nhung không còn ở đây để chứng kiến cảnh con gái mình ngân nga bài hát mà Nhung muốn Wendy hát cùng mẹ trước đây".

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Nữ ca sĩ đã liên hệ với ca sĩ Ngọc Anh để luyện thanh cho Wendy - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Trizzie Phương Trinh tiết lộ việc tổ chức show tưởng nhớ Phi Nhung nhằm rút ngắn thời gian kêu gọi quyên góp ủng hộ xây dựng trường học tiếng Việt tại Mỹ, đây cũng là ý tưởng của Mạnh Quỳnh. Tuy còn vấp phải nhiều khó khăn về kinh phí, song người hâm mộ Phi Nhung bày tỏ niềm tin tâm nguyện của Phi Nhung sẽ sớm hoàn thành.

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