Hậu ồn ào nhận lại toàn bộ tiền cát-xê rồi rời khỏi nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã gây dựng được 'tài sản lớn' chỉ sau 5 tháng?

Sau khi tách khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung, sự nghiệp âm nhạc của Hồ Văn Cường được chú ý hơn cả.
- Giọng hát bị chê 'xuống phong độ' nhưng Hồ Văn Cường vẫn giữ trong tay loạt thành tích 'khủng' này sau khi được Ngọc Sơn dìu dắt
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Vừa qua, sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, một thời gian sau Hồ Văn Cường cũng tách khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi vì những ồn ào tiền cát-xê suốt 5 năm đi hát. Nhớ lại thời điểm đó, nam ca sĩ được quản lý của mẹ nuôi trao trả toàn bộ tiền cát-xê và tiền thưởng lúc đăng quang. Ngoài ra, công ty cũng tặng thêm cho gia đình nam ca sĩ 500 triệu đồng như lời hứa của Phi Nhung trước đó.
Tuy nhiên, sau khi anh cũng dọn ra khỏi nhà của mẹ nuôi, Hồ Văn Cường phải trả lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội cũng như kênh Youtube riêng của mình và bắt đầu trở lại âm nhạc như những ngày đầu tiên. Việc này từng không ít lần gây nhiều xôn xao dư luận. Tuy nhiên, trước chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng mạng, giọng ca nhí ngày nào vẫn chọn cách im lặng và tập trung vào sự nghiệp âm nhạc cũng như việc học tập của mình.
Đáng chú ý, hậu lùm xùm, Hồ Văn Cường may mắn nhận được sự hậu thuẫn và giúp đỡ từ ca sĩ Ngọc Sơn và bầu Thụy để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Kể từ đó đến nay, sự nghiệp của Hồ Văn Cường cũng có sự khởi sắc rõ rệt, đắt show hơn trước.
Đặc biệt, nam ca sĩ cũng xây dựng lại kênh Youtube cho riêng mình và đạt được nhiều thành tựu lớn. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng và bất ngờ với sự thành công của nam ca sĩ ở thời điểm hiện tại. Được biết, theo thống kê, hiện tại, sau 5 tháng hoạt động, kênh Youtube của nam ca sĩ trẻ đã đạt được 94,1 nghìn người đăng ký, trong khi các video ca nhạc khác được đăng tải cũng có lượt người xem lên đến hơn 28 triệu view.
Có thể nói, sự thành công của kênh Youtube riêng là 1 tài sản vô cùng giá trị đối với giọng ca trẻ đang chịu nhiều sự áp lực. Nhiều khán gả cũng nhận xét rằng dưới sự dìu dắt của Ngọc Sơn, giọng hát của Hồ Văn Cường có tiến bộ hơn, ổn định và tình cảm hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, hình tượng mới Hồ Văn Cường xây dựng trông vẻ ngày càng trưởng thành và ghi được nhiều ấn tượng.