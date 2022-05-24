Hậu ồn ào nhận lại toàn bộ tiền cát-xê rồi rời khỏi nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã gây dựng được 'tài sản lớn' chỉ sau 5 tháng?

Vừa qua, sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, một thời gian sau Hồ Văn Cường cũng tách khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi vì những ồn ào tiền cát-xê suốt 5 năm đi hát. Nhớ lại thời điểm đó, nam ca sĩ được quản lý của mẹ nuôi trao trả toàn bộ tiền cát-xê và tiền thưởng lúc đăng quang. Ngoài ra, công ty cũng tặng thêm cho gia đình nam ca sĩ 500 triệu đồng như lời hứa của Phi Nhung trước đó.

Tuy nhiên, sau khi anh cũng dọn ra khỏi nhà của mẹ nuôi, Hồ Văn Cường phải trả lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội cũng như kênh Youtube riêng của mình và bắt đầu trở lại âm nhạc như những ngày đầu tiên. Việc này từng không ít lần gây nhiều xôn xao dư luận. Tuy nhiên, trước chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng mạng, giọng ca nhí ngày nào vẫn chọn cách im lặng và tập trung vào sự nghiệp âm nhạc cũng như việc học tập của mình.