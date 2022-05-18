Con người thật của Hồ Văn Cường được thể hiện rõ chỉ qua 1 hành động, Ngọc Sơn cũng có chia sẻ gây chú ý về nam ca sĩ

Hậu trường 18/05/2022 09:30

Trong lúc biểu diễn, người hâm mộ nắm chặt tay không buông, Hồ Văn Cường có phản ứng gây ngỡ ngàng?

Sau khi rời khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường nhận được sự nâng đỡ, dẫn dắt của ca sĩ Ngọc Sơn và bầu Thụy. Mới đây, 2 thầy trò Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường đã có buổi giao lưu và biểu diễn tại Đà Lạt. Cả 2 đã mang đến giọng ca ngọt ngào và các tiết mục xuất sắc gửi tới khán giả tại show diễn.

Trong lần xuất hiện này, có thể dễ dàng nhận thấy Hồ Văn Cường trông vẻ trưởng thành và tự tin hơn trước đám đông kể từ sau vụ ồn ào với cố ca sĩ Phi Nhung. Đáng chú ý, trong một clip được khán giả quay lại cảnh Hồ Văn Cường đưa tay xuống sân khấu giao lưu với khán giả, số lượng fan lớn của Cường mừng rỡ cứ nắm chặt tay không buông khiến giọng ca nhí gặp khó khăn trong di chuyển.

Con người thật của Hồ Văn Cường được thể hiện rõ chỉ qua 1 hành động, Ngọc Sơn cũng có chia sẻ gây chú ý về nam ca sĩ - Ảnh 1
Ngọc Sơn và bầu Thụy nâng đỡ Hồ Văn Cường sau khi rời công ty quản lý của Phi Nhung -  Ảnh: báo Thanh Niên

Tuy nhiên, lúc này, Hồ Văn Cường không tỏ vẻ khó chịu mà thay vào đó, nam ca sĩ đã để cho fan hâm mộ nắm tay một lúc lâu mới nhẹ nhàng buông ra và di chuyển tới vị trí khác. Chỉ một hành động nhỏ của Hồ Văn Cường đã nhận được rất nhiều lời khen vì sự lễ phép và tôn trọng khán giả.

Trong đêm nhạc này, bố mẹ của Hồ Văn Cường cũng có mặt và được mời lên sân khấu giao lưu với khán giả, phát biểu cảm xúc sau đêm diễn. Hồ Văn Cường cũng cho biết đây là lần đầu tiên bố mẹ đến tham dự đêm nhạc của mình.

Ngoài ra, danh ca Ngọc Sơn cũng tiết lộ một vài "bí mật" về Hồ Văn Cường: "Mọi thứ hỗ trợ cho Cường đều nằm trong một sự tế nhị, hai anh em hết mình giúp cho Cường đứng trên đôi chân của mình. Show của Cường là show của Hồ Văn Cường chứ không phải Ngọc Sơn đem theo, không phải show Ngọc Sơn kèm theo Cường rồi muốn trả Cường nhiêu thì trả. Mỗi cuộc sống nó có cái khác nhau".

Con người thật của Hồ Văn Cường được thể hiện rõ chỉ qua 1 hành động, Ngọc Sơn cũng có chia sẻ gây chú ý về nam ca sĩ - Ảnh 2
Ba mẹ Hồ Văn Cường lần đầu tham dự đêm diễn của con - Ảnh: Internet

Ngọc Sơn cũng cho biết thêm chính hoàn cảnh của Cường khiến anh cũng như bầu Thụy vô cùng đồng cảm. Anh mong khán giả có thể xem Cường như con em trong nhà, cuộc đời ai cũng có lúc sai sót, bản thân Ngọc Sơn cũng từng phạm sai lầm. Tuy nhiên, chuyện gì đã qua thì nên bỏ qua và nâng đỡ nhau trở nên tốt hơn. Danh ca Ngọc Sơn tuyên bố sẽ cùng bầu Thụy luôn luôn sát cánh bên Hồ Văn Cường để hỗ trợ, tạo điều kiện, dạy dỗ Cường ngày càng phát triển.

Mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường từng bị CĐM 'lên án' vô ơn, bạc bẽo, nay lại được khen nức nở vì hành động này!

Mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường từng bị CĐM 'lên án' vô ơn, bạc bẽo, nay lại được khen nức nở vì hành động này!

Sau những ồn ào đã qua, Hồ Văn Cường đang dần lấy lại tinh thần và tiếp tục cống hiến trong âm nhạc.

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